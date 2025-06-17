«Видим, но достать не можем»: Офицер ВСУ подтвердил, что российские дроны-камикадзе типа «Герань» стали недоступны из-за высоты полёта

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Пока украинский Генштаб бодро рапортует об очередной отраженной ракетной атаке России и якобы почти всех сбитых дронах-камикадзе типа «Герань», украинские военные жалуются на невозможность их перехвата. Об этом пишет CNN со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Россия модернизировала дроны-камикадзе, когда-то закупленные у Ирана, развернув масштабное производство БПЛА. Новые ударные дроны летают быстрее и гораздо выше, причем ВС РФ запускают их в очень большом количестве. Если ранее появление порядка ста «Гераней» за одну ночь в небе Украины считалось чем-то удивительным, то на сегодняшний день это обычное дело.

Как сообщает CNN, побеседовав с офицером ВСУ по имени Максим, являющимся командиром подразделения ПВО, в последнее время фиксируется значительный рост числа российских беспилотников над Украиной, что очень сильно усложняет работу по их перехвату. Кроме того, российские «Герани» начали летать на большой высоте, сразу выключив из системы украинской ПВО мобильные группы, вооруженные пулеметами. А ведь именно они сбивали львиную долю российских беспилотников.

Мы их всех видим. Радары могут их отслеживать. Но сбивать их из пулеметов стало невозможно,

— заявил офицер.

На сегодняшний день для перехвата используются зенитные ракеты, но их катастрофически мало, уже поступают приказы не тратить ЗУР на дроны-камикадзе, а беречь для перехвата ракет.

Между тем в Воздушных силах продолжают утверждать, что сбивают до 80% российских БПЛА, хотя ранее этот показатель был равен 95%. По крайней мере, так утверждают в Киеве.