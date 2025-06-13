Мы сделали невозможное! Новая русская трансмиссия ИЗГТ — замена советской главной передачи!

Мы сделали невозможное! Мы сделали свою главную передачу для вездеходной техники — аналог харьковской, но полностью российская!

В этом видео рассказываем, как наша команда разработала, испытала и запустила в серийное производствоновую главную передачу для вездеходной техники. Это полная замена агрегату, который десятилетиями выпускался на харьковском заводе во времена СССР.

Когда-то, в советские годы, главную передачу для вездеходной техники выпускали на харьковском заводе. Она работала десятилетиями — надёжная, мощная, проверенная в самых суровых условиях. Но с распадом СССР это производство было утрачено. В России долгое время не было аналога. И вот — мы решились сделать то, что до этого никто не делал.

Мы сделали новую трансмиссию — с учётом современных нагрузок, материалов и технологических реалий.