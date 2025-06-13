Войти
Тот самый Горин

Мы сделали невозможное! Новая русская трансмиссия ИЗГТ — замена советской главной передачи!

270
0
+1
Транспортер МТЛБ
Транспортер МТЛБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Мы сделали невозможное! Мы сделали свою главную передачу для вездеходной техники — аналог харьковской, но полностью российская!

В этом видео рассказываем, как наша команда разработала, испытала и запустила в серийное производствоновую главную передачу для вездеходной техники. Это полная замена агрегату, который десятилетиями выпускался на харьковском заводе во времена СССР.



Когда-то, в советские годы, главную передачу для вездеходной техники выпускали на харьковском заводе. Она работала десятилетиями — надёжная, мощная, проверенная в самых суровых условиях. Но с распадом СССР это производство было утрачено. В России долгое время не было аналога. И вот — мы решились сделать то, что до этого никто не делал.

Мы сделали новую трансмиссию — с учётом современных нагрузок, материалов и технологических реалий.

Права на данный материал принадлежат Тот самый Горин
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 06:49
  • 696
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 03:30
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 13.06 02:50
  • 0
И еще насчет "усиления срочного усиления сухопутных войск" РФ.
  • 13.06 02:14
  • 1
По поводу "Путин: Россия должна нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки"
  • 12.06 18:35
  • 9360
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 18:06
  • 3
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150