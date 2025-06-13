Израиль может попытаться нанести удар по Ирану самостоятельно, без поддержки США - СМИ

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль может предпринять попытку атаковать цели в Иране в одиночку, без содействия США, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источник.

"Источник, знакомый с вопросом, заявил, что Израиль, который полагается на разведданные, другую прямую и логистическую поддержку США, может оказаться способным пойти на односторонние действия против Тегерана", - информирует телеканал.

"Источники и официальные лица не осведомлены о каком-либо участии США в возможной акции", - уточняет NBC.

Источники заявили телеканалу, что власти Израиля рассматривают возможность провести операцию против Ирана уже в предстоящие дни.

По данным NBC, администрация США обязала посольства во всех странах, которые могут находиться в зоне досягаемости иранских вооружений - на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточной Европе, провести оценку ситуации и направить выводы в Вашингтон, вместе с перечнем мер, которые нужны для сокращения рисков для американских граждан и объектов. Власти США поддерживают повышенную степень готовности в связи с вероятностью удара Израиля по Ирану.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Но президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее в четверг одобрил резолюцию, согласно которой Иран не в полной мере соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.