Дивиденды государства от ВТБ за 2024-2028гг пойдут на финансирование ОСК - распоряжение президента

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 гг., будут направляться на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), в том числе на модернизацию мощностей компании.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил правительству в 6-месячный срок разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК за счет дивидендов ВТБ и обеспечить внесение в законодательство поправки для реализации распоряжения.

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей, из которых в пользу государства может быть выплачено 223,2 млрд рублей. Годовое общее собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня 2025 года.

В сентябре прошлого года президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что дивиденды на акции банка, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование ОСК, которая находится в доверительном управлении ВТБ.