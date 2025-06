Российские спутники висят на хвосте у американских — и совершенно ясно, для чего (The National Interest, США)

TNI: Путин может устроить Америке "космический Перл-Харбор"

Пока что Путин не атакует спутники США или НАТО, но наверняка потихоньку готовится устроить Америке "космический Перл-Харбор", пишет TNI. Ведь при помощи американских спутников Украина бесцеремонно уничтожает россиян с начала боевых действий в 2022 году.

Брэндон Вайхерт

Так называемый “коорбитальный спутник” — это такая маленькая, но очень противная машинка. Их еще называют “космическими лазутчиками” — и не без оснований. Крошечные и быстрые, они внимательно следят за ключевыми спутниками других стран (например, США) и могут повредить или уничтожить эти системы по команде наземных операторов.

В силу самой своей природы эти системы имеют двойное назначение. В мирное время они могут выполнять роль запасных — или просто спутников наблюдения. Однако в военное время коорбитальные системы могут нанести огромный ущерб.

Одна из таких систем вызывает у специалистов по стратегическому планированию в Пентагоне приступы несварения. Это новейший российский низкоорбитальный спутник серии “Космос”, который сейчас находится в опасной близости от секретного спутника правительства США. В результате американские военные опасаются, что русские готовятся с помощью своих “лазутчиков” устроить Америке “космический Перл-Харбор”.

Космическая война уже началась

Российский спутник “Космос 2588” был запущен 23 мая этого года и выведен на компланарную орбиту с системой USA 338, которая, по мнению большинства экспертов, входит в “Кристалл” — группу электрооптических шпионских спутников серии KH Национального разведывательного управления.

По мнению официальных лиц правительства США, последние три российских спутника серии “Космос” перемещаются по орбите не просто так, а держась в тени американских спутников группы “Кристалл”.

Россия, разумеется, хранит молчание о возможностях “Космоса 2588”. Однако считается, что на борту спутника может иметься кинетическое оружие. Это вполне сочетается с имеющимися противоспутникововыми возможностями Москвы. Пять лет назад еще один российский спутник серии “Космос” с обозначением 2543, был пойман орбитальным наблюдением США за запуском высокоскоростного снаряда. Позже было установлено, что аналогичными возможностями обладает и “Космос-2576”. Можно предположить, что вся спутниковая группировка “Космос” представляет собой не что иное, как сеть противоспутникового оружия, дрейфующую на орбите в опасной близости от ключевых военных систем США.

И еще один момент. Мы знаем доподлинно, что русские (как и китайцы) справедливо сочли американские спутники ахиллесовой пятой глобального господства американских военных как минимум с конца холодной войны. Без этих ключевых орбитальных систем способность американских военных демонстрировать силу будет сведена на нет. Потеря коммуникаций, а также данных наблюдения и целеуказания фактически обезвредит вооруженные силы США за рубежом.

Множество ключевых систем вооружения, платформ и передовых подразделений вооруженных сил США полагаются практически исключительно на спутниковые возможности — которые, в свою очередь, могут стать целью российских (и китайских) противоспутниковых систем.

Америка должна готовиться к "космическому Перл-Харбору"

После космического Перл-Харбора вооруженные силы США по всему миру оглохнут, онемеют и ослепнут — но не только. Такая атака отсрочит любой потенциальный военный ответ. Это, в свою очередь, предоставит Москве или Пекину огромное окно возможностей, когда вооруженные силы США будут фактически обездвижены. За это время Россия и/или Китай смогут провести против американских войск любые операции по своему усмотрению.

Пока что Владимир Путин четко дал понять, что прямые удары по НАТО наносить не намерен. Он воздерживается от непосредственных атак на альянс, хотя прекрасно знает, что тот вооружает Украину до зубов, а поставленное Западом оружие убило немало российских солдат в ходе спецоперации.

Однако недавние удары украинских беспилотников по России вынудили Путина действовать. Он может перестать себя сдерживать. Но какую же форму примет его возмездие?

Можно смело предположить, что Путин продолжит утюжить Украину из дальнобойных орудий и налетами беспилотников. Он может даже решиться разрушить столицу Киев, несмотря на его культурное значение как символ славянского единства. Однако Путин явно считает, что именно американское целеуказание способствовало ударам украинских беспилотников по России. И действительно — при помощи американских спутников Украина бесцеремонно уничтожает россиян с начала боевых действий в 2022 году.

Ограниченная, но разрушительная противоспутниковая атака с использованием вышеупомянутых “космических лазутчиков” может стать для Путина шансом отомстить Вашингтону, — в то же время, не доводя до глобальной войны. В конце концов, “хирургический” удар по спутниковой группировке для Путина — возможность временно “ослепить” американцев и их партнеров по НАТО из-за Украины, а для российских сил — окно возможностей. Более того, возможно, американцы будут отрицать, что это произошло, чтобы сохранить лицо, — хотя, с другой стороны, могут и не отпираться.

Что бы ни случилось, мы стремительно вступаем в эпоху, когда российские или китайские военные могут устроить "космический Перл-Харбор". Пока что Путин не атакует спутники США или НАТО, но наверняка тихо готовит поле битвы для удобного случая, когда это потребуется. И что же, спрашивается, Вашингтон сможет противопоставить этой угрозе? Пока что не так уж много.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.