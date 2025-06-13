Москва не имеет сомнений в нацеленности Астаны на выполнение союзнических обязательств в рамках ОДКБ - МИД РФ

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не сомневается в нацеленности Казахстана на дальнейшее выполнение союзнических обязательств в рамках ОДКБ на фоне подписания республикой плана военного сотрудничества с Великобританией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не в наших правилах давать комментарии по вопросам развития двусторонних отношений зарубежных государств. Хочу подчеркнуть одно: у нас не вызывает сомнений нацеленность Казахстана на дальнейшее выполнение союзнических обязательств в рамках ОДКБ, а также конструктивное участие в деятельности Организации в интересах обеспечения региональной безопасности, что предполагает необходимую бдительность в контактах со странами НАТО", - приводится на сайте российского МИД ответ Захаровой на вопрос СМИ в связи с подписанием Казахстаном плана военного сотрудничества с Великобританией.

По ее словам, это, в частности, подтвердило состоявшееся 28 мая в Бишкеке заседание Совета министров обороны ОДКБ, по итогам которого подписан ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление военного сотрудничества по линии объединения.

6 июня сообщалось, что министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2025-2026 годы.

"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании", - сообщала пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.