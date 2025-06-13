На Западе полагают, что Израиль готовится к скорому удару по Ирану - СМИ

В Тегеране составили план контрудара сотнями баллистических ракет по Израилю

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль, вероятно, ведет подготовку к проведению в скором времени военной операции против Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей властей США и стран Европы.

"По словам чиновников в США и Европе, Израиль, похоже, готовится вскоре атаковать Иран. Этот шаг может еще сильнее воспламенить Ближний Восток, перечеркнуть или застопорить усилия администрации президента США Дональда Трампа по заключению соглашения, которое не даст Ирану создать ядерную бомбу", - пишет газета.

NYT отмечает, что неясно, атаку какой силы может готовить Израиль. Также нет данных, сколько усилий приложил Белый дом, чтобы на этот раз попытаться отговорить Израиль от силовой акции.

Накануне стало известно, что США выведут из Багдада вспомогательный персонал. Членам семей дипломатов и персоналу, не выполняющему первоочередные задачи, разрешили покинуть посольства США в Бахрейне и Кувейте. По словам представителя ВМС США, также позволяют уехать родственникам служащих ВМС и Корпуса морской пехоты в Бахрейне.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что правительство страны и военные уже обсуждали ответные меры в случае удара Израиля. По его словам, в Тегеране разработали план немедленного контрудара сотнями баллистических ракет по Израилю.

В данный момент в Аравийском море находится атомный авианосец USS Carl Vinson, на его борту находятся более 60 самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики F-35. Представитель ВМС заявил NYT, что у командования нет планов менять положение авианосца из-за нынешней региональной ситуации.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что он стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном. Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла отмечал, что направил Трампу варианты действий, которые могут предпринять американские военные в отношении Ирана, если ядерная сделка не состоится.