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Интерфакс-АВН

У Трампа есть понимание, что Россия и Америка должны быть вместе - посол РФ в США

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Александр Дарчиев
Александр Дарчиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 июня. Интерфакс - Американский президент Дональд Трамп согласился, что Москве и Вашингтону нужно восстанавливать отношения, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

По словам дипломата, он провел короткую встречу с Трампом после церемонии вручения верительных грамот в Белом доме, состоявшейся накануне.

"Мне кажется, самое главное, что мы разговариваем, что, наконец, мы все-таки перешли от монологов (...) к достаточно прагматичному разговору. Разговору непростому, наслоения очень большие, но дорогу осилит идущий. (...) Помимо хорошей личной химии между президентами (РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ИФ) есть еще и понимание, понимание у президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе", - сказал Дарчиев в комментарии для телеканала "Россия 24".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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