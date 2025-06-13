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Интерфакс-АВН

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке - СМИ

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Центральное командование США (CENTCOM)
Центральное командование США (CENTCOM).
Источник изображения: Twitter

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил дачу показаний в сенатском комитете, запланированную на четверг, из-за обстановки на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагона.

"По словам представителя министерства обороны (...), Курилла отложил дачу показаний, которые он должен был дать перед комитетом сената в четверг, из-за напряженности", - говорится в сообщении.

Телеканал добавил, что Госдепартамент также готовится отдать приказ о выводе второстепенного персонала из американских посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте из-за возросших рисков для безопасности в регионе", а министр обороны США Пит Хегсет "санкционировал добровольный отъезд семей военнослужащих" из этих стран.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что он стал менее уверен в том, что сможет заключить ядерную сделку с Ираном.

"Я все больше и больше теряю уверенность в этом. Они, кажется, затягивают, и я думаю, это позор, но сейчас я менее уверен в себе, чем был пару месяцев назад", - сказал Трамп в интервью подкасту New York Post.

Курилла со своей стороны ранее сообщил, что направил Трампу варианты действий, которые могут предпринять американские военные в отношении Ирана, если ядерная сделка не состоится.

"Я предоставил главе Минобороны и президенту широкий выбор вариантов", - привели западные СМИ слова Куриллы со слушаний в Конгрессе США, когда его спросили о готовности CENTCOM действовать в случае нежелания Ирана отказаться от его амбиций в ядерной сфере.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде предупредил в среду, что, если переговоры Тегерана и Вашингтона провалятся и разразится конфликт, США будут "вынуждены покинуть регион".

"В этом случае у США не будет иного выбора, кроме как покинуть регион, поскольку все их базы находятся в пределах досягаемости иранских военных, и они, не колеблясь, нанесут удар по ним всем в принимающих странах", - цитировало министра агентство IRNA.

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