Путин ставит задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, прежде всего - перспективных

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений поставил задачу сформировать новую долгосрочную программу развития всего комплекса вооружений.

"Сегодня же наша задача - сформировать новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных", - заявил Путин.

По его словам, при этом необходимо максимально использовать опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов и, конечно, "важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт".

По его словам, срок очередной госпрограммы вооружений - 2027-2036 годы.

"На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружений для всей военной организации страны, то есть для наших Вооруженных сил, других войск и воинских подразделений, в специальных службах и ведомствах, важнейшим инструментом формирования их нового качества в уже четвёртом десятилетии XXI века", - сказал Путин.

Он напомнил, что в апреле текущего года прошло обсуждение вопроса о том, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции.