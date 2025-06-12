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Процесс Регистрации и Внесения Депозита
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- Заполните анкету, указав актуальный e-mail и пароль;
- Нажмите «Зарегистрироваться»;
- Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма.
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