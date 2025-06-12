Дроны стали важнейшим оружием на поле боя, нужно активизировать их закупки - Трамп

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в современных конфликтах беспилотники заменяют многие типы вооружений, и необходимо активизировать закупки высококлассных дронов.

"Закупать больше дронов (...) больше и лучше", - сказал он в интервью The New York Post, отвечая на вопрос о том, как нужно поступать военным в контексте массового использования беспилотников в конфликтах.

При этом Трамп назвал конфликт на Украине "войной дронов". По его словам, сейчас все изучают использование БПЛА в этом конфликте.

Президент США согласился с мнением, что беспилотники представляют угрозу безопасности, однако, по мнению президента, запретить в США их нельзя.