Приравнять к свастике: рискнет ли Renault производить БПЛА на Украине? - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, почему французскому автоконцерну невыгодно такое решение

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением приравнять логотип Renault к фашистской символике. Выступить с такой инициативой парламентария побудила новость о том, что французский концерн, входящий в число крупнейших мировых автопроизводителей, может создать на Украине предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

На самом деле вопрос об возможном участии Renault в развертывании производства боевых БПЛА для нужд ВСУ и отчасти французской армии пока не решен окончательно. В конце минувшей недели министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI действительно сообщил о планах "начать совершенно беспрецедентное партнерство", в рамках которого "крупный французский производитель <…> объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса", чтобы начать производство дронов на Украине.

Министр пояснил, что совместное производство будет выгодно не только для украинской, но и для французской армии, поскольку она сможет использовать часть дронов для собственной оперативно-тактической подготовки, отвечающей реалиям современной войны. В числе таких реалий он упомянул ведение радиоэлектронной борьбы, воздушную разведку и проведение боевых операций с дистанционным управлением.

Лекорню не стал раскрывать, кто именно примет участие в создании СП: "Я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом". Впрочем, секрет Полишинеля быстро раскрыла радиостанция France Info: заняться производством ударных беспилотников поручено автоконцерну Renault.

При этом в самой компании на запрос радиостанции ответили, что "на данный момент решение пока не принято". По словам представителя концерна, власти Франции действительно обратились к Renault с таким предложением, но автопроизводитель хотел более внимательно изучить все условия.

Не секрет, что президент Франции Эмманюэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников продолжения и наращивания военной помощи Киеву. Однако собственные возможности французов в этом смысле довольно ограниченны, что и признал в середине мая сам Макрон.

Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности

Эмманюэль Макрон

На самом деле, если не считать самоходок Caesar и некоторого количества ракет, производимых совместно с британцами и итальянцами, французы, по замечанию бывшего полковника Иностранного легиона Жака Огара, передали Украине в основном "старый хлам".

Иными словами, в свойственной им манере убили сразу двух зайцев: и солидарность с Киевом продемонстрировали, и решили проблему утилизации запасов устаревшей техники вроде колесных танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB.

Впрочем, с опустошением запасов столкнулась не только Франция, но и другие европейские страны, активно поддерживающие Украину. А на реализацию инициативы Еврокомиссии по переводу европейской экономики на военные рельсы требуется время, тут-то и родилась идея: создавать военные производства непосредственно на Украине. Одним из пионеров стал германский концерн Rheinmetall, занимающийся ремонтом и обслуживанием бронетехники, а также производством снарядов и ракет. Подписаны также соглашения с компаниями из Чехии и Швеции. Вот и французы решили не отставать, хотя опять же не забыли про собственную выгоду: и европейскую инициативу поддержали, и получили возможность преодолеть собственное технологическое отставание по части беспилотников.

В этом смысле выбор, павший на Renault, может показаться странным, ведь у автоконцерна нет никакого опыта в производстве БПЛА. Но расчет, видимо, строится на том, что технологии будут украинскими, а французская компания поставит необходимое оборудование для сборки дронов.

Зато у выбора автоконцерна в качестве участника СП по выпуску дронов есть другое объяснение. Дело в том, что европейские компании в массе своей вовсе не рвутся открывать производства на Украине — все прекрасно понимают риски, связанные не только с боевыми действиями, но и с тотальной коррупцией, которая целиком и полностью опутала страну. Но если принудить частных владельцев к инвестированию на Украине довольно сложно, то в случае с Renault у французских властей есть весомый козырь: государству принадлежит 15,01% капитала, что делает его крупнейшим акционером компании и позволяет влиять на принятие решений.

Впрочем, пока концерн упирается. Возможно, в том числе и потому, что в Renault помнят собственную историю.

В Первую мировую именно "реношки", составлявшие основу парижского парка таксомоторов, позволили обеспечить быструю переброску подкреплений на вплотную подступивший к столице фронт и в итоге отразить натиск немцев. Кроме того, компания стала важным производителем вооружений и военной техники.

Во время Второй мировой Renault снова пришлось производить военную технику, но теперь уже для нужд германской армии. В противоположность первому эпизоду, снискавшему компании и ее основателям славу и почести, второй закончился печально: англо-американская авиация разбомбила четыре пятых производственных площадей, основатель компании Луи Рено после освобождения Парижа был обвинен в пособничестве нацистам и брошен в тюрьму, где и скончался, а саму компанию национализировали, не заплатив владельцам ни су.

На вероятное повторение печального опыта намекнул лидер оппозиционной французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, справедливо заметивший: если Renault все же построит на Украине завод по производству БПЛА, то "Россия его разрушит в два счета как символ" западной помощи Киеву. И хуже того: французская компания "больше никогда не сможет продать в России ни одной машины", хотя до "идиотских" антироссийских санкций была на первом месте по продажам.

Филиппо назвал предложение о совместном производстве дронов "новой операцией администрации Макрона по уничтожению интересов Франции" и призвал Renault "любой ценой решительно отказаться" от этого, а французов — "сплотиться ради мира, чтобы больше ни одно орудие, ни один евро и ни один французский солдат не попали на Украину".

Мрачные пророчества французского политика отнюдь не лишены оснований. Представители Кремля, МИД и Минобороны России неоднократно заявляли, что любые работающие на военные действия западные производства на Украине являются законной целью для наших ВС. А наши военные успешно подкрепляли эти заявления ударами по целям, находящимся хоть в десятках, хоть в сотнях километров от передовой.

Что же касается возможного возвращения западных компаний на российский рынок, то и здесь позиция Москвы ясна и однозначна: вернуться смогут лишь те, кто не содействовал эскалации военных действий. У Renault было совместное предприятие в Москве на базе АЗЛК и большой пакет акций "Автоваза". Уходя из России после начала СВО, концерн рассчитывал вернуться и подписал с Минпромторгом опцион на возврат акций в течение шести лет.

Создание на Украине СП по производству дронов поставит на этих планах жирный крест.

До того чтобы приравнять логотип Renault к свастике, дело все же едва ли дойдет, но о планах возвращения на российский рынок французскому автоконцерну однозначно придется забыть.