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Интерфакс-АВН

Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес ощутимого ущерба в результате атак Киева на аэродромы - Рябков

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © Фото : МИД России

Вся поврежденная техника может и будет восстановлена. Никакого ослабления возможностей РФ в сфере ядерного сдерживания после данных атак не произошло

Сочи. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Российских потенциал ядерного сдерживания США не понес ощутимого ущерба в результате недавней атаки Киева на аэродромы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Потенциал ядерного сдерживания США в результате этих действий не понес ощутимого ущерба. Наш потенциал ядерного сдерживания США и любого другого потенциального противника не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

"Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена; б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по ДСНВ, являющемуся до сих пор, если хотите, отсылочной нормой в этой сфере", - сказал замминистра.

Рябков пояснил, что, "несмотря на то, что договор нами приостановлен, определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации".

"Другие системы не относятся к разряду тяжелых бомбардировщиков по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло", - подчеркнул Рябков.

"Но мы в данном случае увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков.

"Вот эти страны, обладающие такими возможностями, пошли на данный шаг сознательно испытывая нас на терпение и выдержку, они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил он.

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