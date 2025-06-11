«Байконур» - секретный испытательный полигон Советского Союза

8 июня 2025 г. в Москве, в Краснознамённом зале Центрального дома российской армии, состоялась традиционная встреча ветеранов космодрома «Байконур» в честь 70 – летия космодрома.

Источник: Валерий Агеев

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил всех ветеранов космодрома со знаменательным юбилеем. Он, в частности, сказал:

- Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и посёлки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звёздам.

Создание «Байконура», как и в целом, реализация космической программы, – это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма. Мы отдаём дань уважения титанической подвижнической работе сотен тысяч людей из всех союзных республик – тех, кто был первопроходцем, проектировал и строил «Байконур», с момента основания работал на космодроме.

С теплотой вспоминаем учёных и конструкторов, лётчиков-испытателей, гражданский персонал и военнослужащих, чьим трудом, талантом, мужеством писалась славная летопись отечественной и мировой космонавтики.

Словом, символично, что в своё время космодром получил название «Байконур», в переводе с казахского – «богатая земля». Вклад космодрома в международный научно-технический прогресс действительно богатейший, его невозможно переоценить.

И сегодня «Байконур» – это один из крупнейших и самых современных космодромов в мире. Потенциал этого многофункционального комплекса, на котором трудятся около семи тысяч сотрудников, активно задействован в космических программах России, участников Содружества независимых государств, многих других стран.

И конечно, «Байконур» – это один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнёрства. Между нашими государствами заключены десятки договоров и соглашений, регулирующих все сферы деятельности космодрома и города «Байконур».

На примере «Байконура» хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа, укрепление позиций России и Казахстана на передовых рубежах науки, инноваций, в самых разных высокотехнологичных отраслях.

Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей – и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами, подчеркнул президент.

На встрече В. Путина и Н. Назарбаева 9-10 января 2004 года в Астане было подписано соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса Байконур, срок аренды был продлён до 2050 года при той же арендной плате в 115 млн. долларов в год.

В конце 2004 года было объявлено о планах создания на Байконуре ракетно-космического комплекса «Байтерек» (каз. Бәйтерек — тополь). С его помощью планируют совершать коммерческие запуски космических аппаратов с помощью проектируемой ракеты-носителя «Союз-5». Эксплуатация ракетно-космического комплекса будет происходить на принципах равного участия России и Казахстана. Финансирование проекта лежит на казахской стороне, а Россия отвечает за разработку.

Источник: Валерий Агеев

Первые летные испытания на казахстанском космическом ракетном комплексе «Байтерек» запланированы в конце 2025 года. Именно на этой площадке ожидается запуск ракеты-носителя «Союз-5», который выведет на орбиту полезную нагрузку. В ближайшие месяцы на площадке модернизируют наземную инфраструктуру. Весь процесс конструкторы обещают полностью автоматизировать.

Нужны ли России три космодрома?

Сегодня в России существует 3 космодрома. Первый -Государственный испытательный космодром Минобороны России «Плесецк» (космодром «Плесецк»).Он является самым северным космодромом в мире. Располагается на территории Плесецкого района Архангельской области. Общая площадь космодрома составляет 176 200 га. Космодром имеет стационарные технические и стартовые комплексы для всех типов отечественных ракет-носителей легкого и среднего класса.

Второй – новый космодром «Восточный», предназначенный для запуска ракет «Союз-2» и ракет семейства «Ангара», первый российский гражданский космодром. Он расположен на Дальнем Востоке в центре Амурской области на площади около 700 кв. км, в 8 км северо-восточнее бывшего космодрома «Свободный».

Преимущества нового космодрома в том, что начальный участок траектории полёта ракеты-носителя не проходит над густонаселёнными районами России и над территориями иностранных государств. Районы падения отделяющихся частей ракет-носителей расположены в малонаселённых районах территории России или в нейтральных водах.

Место расположения космодрома находится вблизи от развитых железнодорожных и автомобильных магистралей, космодром способствовал снижению политических рисков, связанных с Казахстаном.

На протяжении ряда лет третий (но по важности первый) космодром Байконур сохранял лидирующее место в мире по числу пусков. В частности, в 2015 году с Байконура за год было запущено 18 ракет-носителей (для сравнения, в том же году с космического центра на мысе Канаверал в США 17 ракет-носителей, с космодрома Куру во французской Гвиане — 12).

Однако в последние годы количество космических запусков в России было меньше 20-ти. В 2024 г. запустили лишь 17 ракет, что стало историческим минимумом. В тоже время в 2024 году Соединенные Штаты Америки запустили в космос 158 ракет со спутниками различного назначения, а также несколько транспортных кораблей на Международную космическую станцию (МКС).

За тот же год Китай провел 68 пусков ракет-носителей (два из которых закончились аварийно), а Россия - 17 запусков. Поэтому встает резонный вопрос: а, нужны ли России 3 космодрома? И в особенности «Байконур», который находится на территории другого государства Казахстана?

Бросить жалко да содержать дорого!

Годовая стоимость аренды космодрома «Байконур» в настоящее время составляет 115 млн. долл., в счёт этой оплаты поставляется Казахстану военная и другая техника. Около 1,5 млрд. рублей в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома, на содержание города «Байконур» — около 1,16 млрд. рублей.

Запуски с Байконура негативно воздействуют на экологическую обстановку на территории Казахстана и азиатской части России, над которыми проходят трассы ракет.

Помимо загрязнения окружающей среды отделяющимися частями ракет-носителей, учёные обращают внимание на токсические компоненты ракетного топлива (гептил и его производные, азотный тетраоксид и др.), которые вызывают патологию у животных и людей даже в минимальных дозах.

Сюда относят анемию беременных, рождение «жёлтых» детей, развитие иммунодефицита и другие. В частности, жители села Верх-Апшуяхта связывали смертность от раковых заболеваний в 2018—2019 годах падением в окрестностях населённого пункта обломков ракеты «Протон». За все это Россия платит отдельно.

Деятельность космодрома называли как одну из возможных причин массовой гибели сайгаков в Казахстане в мае-июне 2015 года. В Казахстане даже существуют противники космодрома (движение «Антигептил»), обосновывающие свои действия вредностью отходов ракеты-носителя «Протон». Часто они устраивают акции протеста.

Источник: Валерий Агеев

Правда, от обломков ракет есть какая-то польза: местные жители используют их для строительства. Чаще всего из них делают загоны для скота на участках. Вот почему в Казахстане овцы и козы фактически живут в загонах, построенных из дорогущих обломков ракет, над которыми работали талантливые русские инженеры. Выглядит это довольно странно, зато практично.

Источник: Валерий Агеев

Поэтому не удивительно, что до 2040-х года с «Байконура» будут запускаться только автоматические космические аппараты (на ракетах-носителях «Союз-2», «Зенит»). К 2030 году 90 % космических запусков Россия будет проводить с собственных космодромов «Плесецк» и «Восточный», а доля «Байконура» упадёт с 75 % до 10 %. Поэтому России нет смысла продлевать аренду «Байконура». И это понимают и в правительстве страны, и в «Роскосмосе».

Тем более, Казахстан в настоящее время прорабатывает вопросы самостоятельной эксплуатации Байконура после окончательного переноса стартов в Амурскую область и прекращения аренды космодрома Байконур Российской Федерацией (на период после 2050 года). По одной из неподтверждённых версий, после 2050 года космодром будет реконструирован в международный центр Космических полётов совместно с Европейским и Израильским космическими агентствами.

Источник: Валерий Агеев

Поэтому не удивительно, что в настоящее время власти России обсуждают досрочное прекращение использования космодрома «Байконур». Решение о передаче комплекса Казахстану может быть принято в период с 2026 по 2028 год. Инициатива, вероятно, уже поддержана на высоком уровне и доведена до ключевых ведомств, включая Министерство иностранных дел и «Роскосмос». И это будет правильным решением.

Валерий Агеев