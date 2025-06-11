В 2026 г. США сократят бюджет для поставок вооружений на Украину - глава Пентагона

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Киева, заявил глава Минобороны США Пит Хегсет.

"В бюджете есть сокращение на это", - сказал он во вторник на слушании в палате представителей конгресса США, отвечая на вопросы конгрессменов о будущих поставках вооружений на Украину.

По словам Хегсета, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совершенно иначе".

"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", - подчеркнул глава Пентагона.