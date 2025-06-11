Государство – член НАТО отказалось покупать вертолеты Black Hawk, заявив, что события на Украине показали: это не лучшее оружие (Business Insider, Германия)

BI: Польша отказалась закупать в США вертолеты Black Hawk

Польша отложила на неопределенный срок закупку в США 32 вертолетов Black Hawk, пишет Business Insider. В Варшаве объяснили это тем, что в современных условиях вертолеты уже не являются для армии одним из главных приоритетов. Это показал ход боевых действий на Украине.

Член НАТО Польша отложила покупку 32 вертолетов S-70i Black Hawk. Чиновники из оборонных ведомств этой страны заявили, что действия России на Украине доказывают: эти вертолеты – не оптимальное вооружение, на которое следует делать ставку.

В пятницу в ходе пресс-конференции начальник польского Генштаба генерал Веслав Кукула заявил, что "мы решили поменять приоритеты программ по обеспечению вертолетами", чтобы "лучше адаптироваться к вызовам будущих войн", сообщает Reuters.

Замглавы Минобороны Польши Павел Бейда заявил в своем аккаунте в социальной сети X, что военные, пилоты и эксперты его страны анализируют геополитическую ситуацию, а также "конфликт на Украине", равно как и то, что закупает и чем оснащает свои вооруженные силы Россия.

Гжегож Полак, официальный представитель польского Агентства по вооружениям, ответственного за закупки для армии, заявил Reuters, что приоритеты агентства нуждаются в "некоторой корректировке" и что, возможно, вместо вертолетов необходимо будет закупить что-то другое, "например, беспилотники, танки или средства связи".

В комментарии польскому изданию Defence24 он также отметил, что приоритеты вооруженных сил изменились в связи с эволюцией [стоящих перед страной] угроз.

Польша, как и другие европейские страны, неоднократно выступала с предостережениями, что Россия может атаковать какие-нибудь еще страны континента.

В марте премьер-министр страны Дональд Туск предупредил, что крупные инвестиции России в ВПК свидетельствуют о том, что Москва готовится в ближайшие три-четыре года вступить в конфликт с более крупным, чем Украина, противником.

Польша уже является страной с самыми высокими (в процентном соотношении к ВВП) показателями расходов на оборону из членов НАТО и на всем протяжении боевых действий на Украине остается одним из главных союзников Киева.

Вертолеты над Украиной

Вертолеты играют важную роль в боевых действиях на Украине: обе стороны используют их для противодействия дронам, оказания воздушной поддержки и нанесения ударов.

Для украинской стороны они продемонстрировали особую эффективность в противостоянии попыткам России захватить ключевой аэродром в феврале 2022 года, а для России – во время контрнаступления Украины в 2023 году.

Однако у них тоже выявились свои уязвимости.

Распространение систем ПВО привело к тому, что вертолеты, наравне с самолетами, были вынуждены держаться от передовой дальше, чем в прошлых конфликтах, что значительно уменьшило преимущества от их применения. <…>

Эндрю Кертис, независимый исследователь в области обороны и безопасности, прослуживший 35 лет на офицерских должностях в Королевских ВВС Великобритании, в прошлом году пояснял Business Insider, что один из уроков, который западные страны могут извлечь из российско-украинского конфликта, касается "уязвимости вертолетов на современном поле боя, где выслеживание и поиск [противника] – это не детская игра в прятки, а вопрос жизни и смерти".

Стратегия использования вертолетов

S-70i представляет собой вариацию вертолета UH-60 Black Hawk, производимого польской компанией PZL Mielec, принадлежащей американской Lockheed Martin.

План Польши по их закупке был согласован в 2023 году, при предыдущем правительстве страны. Предполагалось, что вертолеты будут использоваться для выполнения боевых и логистических задач, а также для совместных действий с заказанными в США ударными вертолетами AH-64E Apache Guardian.

Замминистра обороны Польши Бейда заявил, что принятое властями решение [отказаться от закупки вертолетов] не повлекло за собой расторжения контракта, поскольку тот так и не был подписан.

Тем не менее это все же привело к некоторым внутренним проблемам.

Экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем аккаунте в X назвал это решение позором, отметив, что оно приведет к сокращению рабочих мест, задержкам в обновлении вертолетного парка страны и потере оперативной совместимости, поскольку польские вооруженные силы уже используют ряд вертолетов Black Hawk.

Отсрочка произошла вопреки тому, что Польша на протяжении многих лет инвестировала в вертолетные технологии. Так, Варшава заказала 96 вертолетов Apache Guardian в рамках соглашения, подписанного в прошлом году, и 32 вертолета Leonardo AW149 в рамках договоренности от 2022 года.

Бейда заявил, что Польша по-прежнему будет уделять преимущественное внимание ряду моделей, включая учебные, боевые, тяжелые транспортные, а также поисково-спасательные вертолеты.

Однако пришедшее к власти в Польше в конце 2023 года правительство считает расширение парка вертолетов менее важным, нежели инвестиции в другие военные активы.

Конфликт на Украине заставил западные страны увеличить свои расходы на оборону и изменить приоритеты, в том числе за счет закупки большего количества средств ПВО и БПЛА, увеличения инвестиций в танковый парк и даже возрождения старых видов обучения, включая окопную войну.