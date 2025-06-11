Изготовлен летный двигатель для второй ступени новой ракеты "Союз-5" - "Роскосмос"

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - В Воронежском центре ракетного двигателестроения завершили изготовление экземпляра двигателя РД0124МС для летных испытаний ракеты-носителя (РН) "Союз-5", сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Двигатель предназначен для использования в составе перспективной ракеты "Союз-5". В Конструкторском бюро химавтоматики (входит в НПО Энергомаш "Роскосмоса") завершено изготовление экземпляра для лётных испытаний", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, летный экземпляр прошел контрольно-технологические испытания, в течение 2025 года будут проведены завершающие доводочные испытания.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется провести до конца 2025 года.

Двигатель РД0124МС - новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива "нафтил - жидкий кислород". Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите. В состав каждого из блоков входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

Прототипом для него стал двигатель РД0124А тягой 30 тонн, используемый в ракетах семейства "Ангара" и в модифицированном виде - ракетах-носителях "Союз-2".