Лавров: лучшие дипломаты России сейчас - бойцы на передовой СВО

Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лучшие российские дипломаты сейчас - это бойцы в зоне специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего - 2050.

"Еще один пример, когда дипломатия все-таки нужна - это украинская ситуация. Да, сейчас самые лучшие наши дипломаты - это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который сказал, что Германия вновь станет военной силой номер один в Европе. "Но он потом добавил: "Россия на Украине не остановится и будет завоевывать всю Европу". Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам. А большинство людей определенных этнических форм они просто уничтожать собирались, и уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических, инстинктивных оценок. Мы же не за территории там проводим эту специальную военную операцию, а за людей, предки которых столетиями жили на этих землях", - отметил глава МИД РФ.