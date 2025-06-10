Войти
ТАСС

Лавров: лучшие дипломаты России сейчас - бойцы на передовой СВО

546
0
0
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лучшие российские дипломаты сейчас - это бойцы в зоне специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего - 2050.

"Еще один пример, когда дипломатия все-таки нужна - это украинская ситуация. Да, сейчас самые лучшие наши дипломаты - это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который сказал, что Германия вновь станет военной силой номер один в Европе. "Но он потом добавил: "Россия на Украине не остановится и будет завоевывать всю Европу". Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам. А большинство людей определенных этнических форм они просто уничтожать собирались, и уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических, инстинктивных оценок. Мы же не за территории там проводим эту специальную военную операцию, а за людей, предки которых столетиями жили на этих землях", - отметил глава МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:52
  • 9348
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 16:32
  • 0
2029: начало конца?
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою