Войти
Интерфакс-АВН

США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ

365
0
0
Головная часть Peacekeeper с боеголовками выглядит вот так
Головная часть Peacekeeper с боеголовками выглядит вот так .
Источник изображения: Wikimedia Commons

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон готов будет развернуть большее количество ядерных боеголовок на американских носителях после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и Соединенными Штатами (СНВ-3), заявил глава Командования глобального удара ВВС США генерал Томас Бюссьер, которого цитирует издание Air And Space Forces Magazine.

После окончания срока действия договора в феврале 2026 года "может быть принято решение о дооснащении как наземного компонента, так и бомбардировочного", сказал он на заседании Атлантического совета (американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений).

"Если будет дано указание, мы в состоянии и готовы выполнить" этот приказ, сказал он. "У нас есть возможности и потенциал для этого", - подчеркнул генерал.

До февраля "мы обременены ограничениями и лимитами" договора, сказал Бюссьер. "Нет никакого последующего контроля над вооружениями", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные