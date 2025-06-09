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Интерфакс-АВН

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров - СМИ

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F-16I ВВС Израиля с различным вооружением
F-16I ВВС Израиля с различным вооружением.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль заверил США, что не станет наносить удар по Ирану, пока президент США Дональд Трамп не даст понять, что переговоры Вашингтона и Тегерана провалились, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы успокоили американцев и сказали им, что нет никакой логики в том, чтобы начинать атаку, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Вот почему мы собираемся дать ему шанс и подождать с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и (представитель Белого дома) Стив Уиткофф сдался", - заявил один из собеседников портала.

По словам израильских официальных лиц, обещания были даны во время визита в Вашингтон на прошлой неделе министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора "Моссада" Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби.

Белый дом все еще ждет ответа Ирана на предложение заключить ядерную сделку. Иранские власти заявили, что в настоящий момент работают над ответом.

В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

"Первое слово США звучит так: у Ирана не должно быть ядерной промышленности, и он должен зависеть от Соединенных Штатов (...) Наш ответ на нелепости США ясен: они совершенно ничего не смогут сделать в этом вопросе", - сказал Хаменеи в телеобращении.

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