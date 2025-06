Российская крылатая ракета "Калибр" подводного базирования — сущий кошмар для Украины (The National Interest, США)

СМИ крайне опасно преувеличили потери России от налета украинских беспилотников на ее авиабазы, пишет TNI. У Москвы имеется не только обширный арсенал наземного дальнобойного оружия — ее ВМФ располагает мощными платформами морского базирования. И это лишь один из вариантов.

Брэндон Вайхерт

Крылатая ракета “Калибр” подводного базирования — лишь одно из средств возмездия в арсенале русских в ответ на удары по авиабазам в глубоком тылу.

От чтения последних новостей в западной прессе у вас могло сложиться впечатление, что операция "Паутина" — недавняя внезапная и масштабная атака Украины по важнейшим российским авиабазам вплоть до самой Сибири — обезвредила российскую угрозу дальних ракетных ударов. Увы, это впечатление крайне превратное.

Вообще, СМИ крайне опасно исказили события, развернувшиеся в России в минувшие выходные. Да, украинцам удалось ослабить — как минимум временно — российскую стратегическую авиацию, однако у Москвы на очереди еще несколько бомбардировщиков. Кроме того, у нее в арсенале есть и другие средства для стратегических дальних ударов по соседней стране.

У России имеется не только обширный арсенал наземного дальнобойного оружия — ее ВМФ располагает мощными платформами морского базирования. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что подводные лодки ее Черноморского флота оснащены крылатыми ракетами подводного базирования из обширного семейства "Калибр" 3М-14 (по классификации НАТО: SS-N-27 Sizzler или "Пекло") и другими вариантами.

Эти средства уже развернуты в Черном море и, предположительно, примут участие в предстоящем масштабном возмездии за операцию "Паутина", которое готовят президент России Владимир Путин и его правительство.

Изучаем российскую ракету "Калибр"

КРМБ "Калибр" повышает способность России демонстрировать силу в глобальном масштабе, сдерживать противников и проводить операции в условиях ожесточенной борьбы. Ее носителями служат главным образом дизельные подводные лодки класса Kilo (собирательное обозначение, принятое в НАТО для проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка") эпохи холодной войны и более новые лодки класса "Ясень". Ракета приобрела известность благодаря большой дальности, универсальности и оперативному применению — не только на Украине, но и во время гражданской войны в Сирии.

"Калибр" — детище конструкторского бюро "Новатор" и развивает идеи, заложенные в такие системы, как "Гранат" (по классификации НАТО SS-N-21 Sampson). Хотя разработка "Калибра" началась еще в 1980-х годах, она стала приоритетом в ходе масштабной военной модернизации России после 2000 года и диктовалась потребностью в передовом высокоточном оружии дальнего действия. Конструкция ракеты с упором на модульность позволяет запускать ее с различных платформ, включая подводные лодки, надводные корабли и даже наземные системы. Однако вариант подводного базирования — в частности 3М-14 для атаки наземных целей — оптимизирован для скрытных дальних ударов из погруженного состояния, используя присущую подводным лодкам выживаемость.

Дозвуковая и низколетящая ракета "Калибр" имеет заявленную дальность от 1 500 до 2 500 километров в зависимости от комплектации и полезной нагрузки. Это позволяет подводным лодкам поражать цели в глубине территории противника, держась при этом подальше от спорных вод. Система оснащена турбовентиляторным двигателем, развивает скорость до 0,8 Маха (чуть меньше 1 000 километров в час) и летит на высоте до 20 метров над уровнем моря, чтобы избежать обнаружения передовыми радарами.

Система наведения ракеты включает инерциальную навигационную систему (ИНС), спутниковое позиционирование ГЛОНАСС и систему корреляционного наведения по рельефу местности на маршевом участке полета и активную радиолокационную или электрооптическую головку самонаведения на подлете к цели. Это сочетание обеспечивает оружию высокую точность. "Калибр" несет обычную осколочно-фугасную боеголовку, но может быть и в ядерном исполнении, что переводит ракету в разряд систем двойного назначения.

У России есть и усовершенствованные "Калибры"

Уже производится и противокорабельный вариант со сверхзвуковой конечной ступенью для повышения смертоносности против морских целей, хотя основным направлением подводных пусков была и остается атака сухопутных целей. Поскольку у Украины нет флота, в последние годы Россия сосредоточилась на производстве и совершенствовании основной системы — и именно эти модификации "Калибра", скорее всего, и будут развернуты против Киева в ответ на внезапный удар в тыл России в минувшие выходные.

Более того, система "Калибр" вписывается во всеобъемлющие возможности России по ограничению и воспрещению доступа и маневра (A2/AD). Что же касается арсенала "Калибров", то Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) оценивает его масштабы примерно в 400 ракет — причем от 100 до 200 из них, предположительно, подводного базирования.

Разумеется, эти сведения могут быть неточными, поскольку Украина не раз завышала или занижала цифры в политических целях. Например, похваляясь якобы уничтоженными в ходе операции "Паутина" 40 самолетами противника, Киев очевидно преувеличил реальную цифру в несколько раз. Но даже если эта цифра верна и у России "всего" 400 "Калибров", учитывая внушительные производственные мощности, которые продемонстрировала российская оборонно-промышленная база, Москва наверняка отдаст приоритет расширению их арсенала — особенно в свете ослабления своих бомбардировочных сил после украинского налета беспилотников. Поэтому можно смело ожидать, что в ближайшие полгода или около того эта цифра как минимум удвоится.

Риски и недостатки системы

Несмотря на ряд достоинств этой крылатой ракеты, дозвуковая скорость делает ее уязвимой для современных систем ПВО, таких как Patriot ("Патриот") или Aegis ("Эгида"). Вот почему "Калибр" летит на очень малой высоте: это снижает риск перехвата.

Навигация по ГЛОНАСС, российскому аналогу GPS, также открывает противнику возможности для глушения средствами РЭБ, включая постановку ложных сигналов и "скачки" координат, которые нарушают ее точность. Однако инерциальная навигационная система и система корреляционного наведения по рельефу местности помогают снизить зависимость ракет от ГЛОНАСС, хотя они не могут служить полноценной заменой спутникового наведения.

Как бы то ни было, крылатая ракета "Калибр" подводного базирования — лишь одно из средств возмездия в арсенале русских в ответ на удары по авиабазам в глубоком тылу.

Со всеми этими системами и другими — вроде того же "Орешника" — ликование в Киеве и на Западе может оказаться недолгим. Вскорости Путин может обрушить на Украину бурю, не виданную со времен Восточного фронта Второй мировой войны.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг