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Интерфакс-АВН

США пересмотрят вопрос о военном присутствии в мире, усилят политику сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе - глава Пентагона

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Curtis

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - США намерены пересмотреть стратегию размещения своих вооруженных сил в мире, собираются перераспределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Было бы ответственно со стороны США постоянно оценивать нашу военную позицию, именно это мы и делаем", - сказал он в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности сокращения присутствия американских военных в Европе. Его ответ цитирует британская газета "Гардиан".

В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО.

По словам Хегсета, у Вашингтона "есть промежуточная оборонная стратегия".

"Она чётко указывает, что мы будем защищать южную границу и прикрывать её, в отличие от предыдущей администрации. Мы обеспечим стопроцентный оперативный контроль над ней. Мы также перераспределим силы в Индо-Тихоокеанском регионе и восстановим сдерживание там", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что "Америка не может и не должна быть везде и постоянно".

"Есть причины, по которым у нас есть войска в определённых местах, но мы понимаем, что также разумно пересматривать эту военную позицию в реальном времени вместе с нашими союзниками и партнёрами, чтобы убедиться, что силы оптимальны", - отметил Хегсет.

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