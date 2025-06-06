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Интерфакс-АВН

Путин готов при необходимости подключиться к переговорам Ирана и США по ядерной проблеме - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться" - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что был бы признателен России за содействие в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы.

"Был обсужден целый ряд международных вопросов. Я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам в среду.

По его словам, "Дональд Трамп считает, что здесь возможно необходимо содействие со стороны России".

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Иран
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Персоны
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Трамп Дональд
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