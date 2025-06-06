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Интерфакс-АВН

НАТО нужно усиливать систему ПВО и ракетные вооружения, совершенствовать управление войсками - Рютте

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Omar Havana

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО необходимо устранить ряд пробелов в оборонном потенциале, в частности, в системе противовоздушной обороны, ракетах дальнего радиуса действия и системе командования, заявил в четверг генсек альянса Марк Рютте перед встречей министров обороны в Брюсселе.

"Системы противовоздушной обороны, маневренные наземные подразделения, ракеты дальнего радиуса действия, системы управления войсками и так далее", - перечислил Рютте потребности альянса.

Он добавил, что НАТО не позволит какой-либо стране предпринимать действия против альянса.

Рютте отметил важность увеличения военных расходов для восполнения недочетов в обороне НАТО, что, по его словам, даст возможность защищаться в ближайшие 3-7 лет.

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

В середине февраля Рютте высказал мнение, что странам НАТО нужно стремиться расходовать не менее 5% ВВП на оборону. Сейчас в альянсе есть консенсус о том, что этот показатель должен быть не ниже 2%.

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