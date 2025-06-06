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На Восточном начали заправлять «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

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Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос».

На Восточном начали заправлять блок «Фрегат» для запуска КА «Ионосфера-М» № 3-4

На космодроме Восточный начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов (КА) «Ионосфера-М» № 3, 4 и 13 малых спутников. Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что указанные КА предназначены для изучения верхних слоев атмосферы и ионосферы Земли. «Спутники оснащены современными научными приборами для измерения электромагнитных полей, плазменных параметров, состава частиц и других характеристик», — рассказали в госкорпорации.

В мае «Роскосмос» сообщил, что на Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска КА «Ионосфера-М» № 3-4.

В феврале госкорпорация заявила, что КА «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.

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Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
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