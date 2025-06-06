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Военное обозрение

Американские эксперты считают, что хуситы «могут повторить украинский опыт» - против носителей ядерного оружия США на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса пишет о том, что хуситы, которых у нас часто называют «парнями в тапках», фактически вынудили американские военно-морские силы свернуть все свои основные операции в Красном море и Аденском заливе.

Репортёры Стивен Калин и Шелби Холлидей на страницах WSJ пишут о том, что теперь американское командование вынуждено корректировать присутствие военных кораблей США в указанной акватории, чтобы те на стали мишенями для ракет и дронов хуситов.

В материале напоминается о том, что авианосец USS Harry S. Truman за неполные пять месяцев потерял три палубных истребителя. Один из инцидентов произошёл 6 мая – именно во время выполнения боевой задачи в Красном море.

Из статьи:

Это притом, что авианосец Harry S. Truman прибыл в Красное море в декабре 2024, чтобы сражаться против боевиков, связанных с Ираном. Но в итоге пришлось пойти на перемирие. А крушение F/A-18 Super Hornet произошло после того, как перемирие с хуситами было достигнуто администрацией США.

При этом то же издание пишет, что самолёт соскользнул с палубы в море – и причём тут хуситы…

В WSJ в итоге приходят к выводу о том, что йеменские повстанцы «напугали» США, в результате изменив ход морской войны в Красном море в свою пользу.

Одновременно с этим (уже безотносительно публикации WSJ) американские эксперты опасаются того, что те же хуситы могут провести свои атаки в отношении американских носителей ядерного оружия в регионе (на Ближнем Востоке), используя «украинский опыт». В частности, высказывается мнение о том, что «проиранские силы» могут атаковать дронами аэродромы с американскими истребителями F-35 или же авианосцы, на борту которых присутствуют те же истребители 5-го поколения, способные нести тактическое ЯО.

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Страны
Иран
США
Продукция
F-18
F-35
Super Hornet
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
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