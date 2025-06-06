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Интерфакс-АВН

Трамп перенаправил часть технологических элементов ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток - СМИ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Rod Lamkey

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую часть технологии защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам на Ближнем Востоке, сообщила The Wall Street Journal.

"На прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует против российских беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Издание делает вывод, что "этот шаг был сделан после того, как президент Трамп заявил в среду, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что Москве придется решительно отреагировать на недавние нападения Украины, что снижает перспективы прекращения войны".

Как сообщалось, министр обороны США Пит Хегсет не принял участие в заседании так называемой контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", прошедшем в минувшую среду.

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