Российский беспилотный тягач Navio L5 с громадным экраном вместо кабины показали на ЦИПР-2025

Российская компания Navio демонстрирует на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), проходящей в Нижнем Новгороде, автономный магистральный тягач Navio L5, представленный в декабре 2024 года. Новый тягач Navio соответствует уровню L5 классификации SAE (Society of Automotive Engineers) — полной автоматизации управления, не предполагающей наличия водителя в кабине.

Как сообщается, Navio L5 оснащён лидаром, радарами и камерами, обеспечивающими непрерывный анализ окружающей среды: ситуации на дороге, других участников движения, элементов инфраструктуры и статических объектов. Автономный тягач контролирует своё положение в пределах полосы, скорость, дистанцию до объектов и при необходимости выполняет перестроения. Тягач способен к экстренному торможению и другим манёврам для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий, а также может проезжать специальные участки (пункты взимания платы — ПВП, зоны погрузки и разгрузки).

В дополнение к автопилоту автономный грузовик круглосуточно находится под контролем удалённого оператора, которому в режиме реального времени передаются данные о состоянии транспортного средства с установленных на нём датчиков. Также специалисты центра телеопераций получают с помощью технологии V2X (vehicle-to-everything) всю информацию о событиях по маршруту, что позволяет оперативно реагировать в случае нештатной ситуации.

Navio L5 отличается футуристическим дизайном. Вместо лобового стекла в нём установлен большой LED-экран, на котором отображается актуальная информация: дублирование указателей поворотников, скорости движения и т. д. Также экран позволяет ИИ-водителю взаимодействовать с окружающим миром с помощью графики и текста.

Кабина L5 универсальна — её можно устанавливать на шасси седельных тягачей различных производителей. Благодаря высокой аэродинамической эффективности автономный тягач позволяет сэкономить до 15 % топлива при штатной эксплуатации, что в совокупности снижает себестоимость перевозок до 30 %.

В настоящее время прототип автономного тягача L5 проходит полный цикл испытаний как в лабораторных условиях (симуляторы, HIL-стенды), так и на полигоне.