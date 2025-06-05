Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

"В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта", – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку "Муравей" как портативный аэродром для беспилотников.

Денис Тельманов