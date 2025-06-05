Путин на фоне атак Киева задался вопросом, о чем можно говорить с террористами

Президент РФ отметил, что Киев устраивает атаки на мирную инфраструктуру в России "и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и 60 суток, просит о встрече на высшем уровне"

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/. Требование саммита с РФ со стороны Киева звучит странно на фоне откровенных террористических атак, которые устраивают украинские формирования. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ указал, что Киев устраивает атаки на мирную инфраструктуру в России "и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и 60 суток, просит о встрече на высшем уровне". "Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?" - задался вопросом Путин.

"Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? - удивлен российский лидер. - И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях".