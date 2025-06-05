Убедит ли Линдси Грэм* своей эквилибристикой Трампа ужесточить санкции против России? (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: сенат США хочет убедить Трампа в ужесточении санкций против России

Сенатор-республиканец и давний подпевала Трампа Линдси Грэм* проталкивает законопроект, который может изменить политику в отношении Украины, пишет The Guardian. Он направлен против России и всех, кто с ней торгует, и сенат начнет его рассматривать уже на этой неделе.

Эндрю Рот

Разыгрывает ли Линдси Грэм* долгую партию с Дональдом Трампом?

С самого момента инаугурации Грэм тщательно калибровал свои проукраинские взгляды, чтобы не сойти с орбиты президента США, и теперь рассчитывает, что на этой неделе Сенат начнет рассматривать новый законопроект, направленный против России. Детище Грэма подразумевает “сокрушительные” санкции против Владимира Путина и 500-процентные пошлины против стран-покупательниц российской нефти и других сырьевых товаров – потенциально ударит по Китаю и Индии.

По словам источников в Конгрессе, судьба законопроекта по-прежнему зависит от того, даст ли добро Трамп. Однако Трамп все больше разочаровывается в Путине, и некоторые республиканцы снова начали высказываться о конфликте. Кампанию за ужесточение санкций против Кремля возглавил не кто иной, как Грэм, чья изворотливость поистине легендарна. Близится ли критический момент в Конгрессе — который после инаугурации Трампа во многом отказался от привычной роли во внешней политике?

“Очень на это надеюсь, потому что это правильный курс, — сказал член Палаты представителей республиканец Дон Бэкон, ранее критиковавший политику Белого дома в отношении Украины. — Но говорить за других рискованно. Я знаю лишь где я сам стою в этом вопросе. В Сенате подавляющее большинство поддерживает санкции, и я считаю, что мы должны поставить этот вопрос на рассмотрение. В интересах нашей национальной безопасности, чтобы Россия потерпела неудачу, и должно быть всем очевидно, что Путин хочет не мира, а господства над Украиной”.

Трамп сменил отношение к России после того, как его попытки договориться о скорейшем прекращении огня провалились. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в понедельник не привели к существенным результатам, а продолжающиеся контакты личного посланника президента Стива Уиткоффа с Кремлем не принесли уступок со стороны Владимира Путина. “Слитые” требования России на переговорах равносильны капитуляции: Москва требует ухода ВСУ с подконтрольной территории, на которую претендует, отказа Киева от членства в НАТО, ограничений численности и вооружений ВСУ.

Однако больше всего Трампа расстроили бомбардировки украинских городов. Таким образом Путин на переговорах в очередной раз умудрился стать злейшим врагом самому себе.

“У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось, — заявил Трамп на прошлой неделе. — Он совсем с ума сошел! Убивает людей понапрасну, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сыплются на города Украины безо всякой причины” (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

Белый дом ищет способы усилить нажим на Россию и ее пособников, включая Китай, и законопроект Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя подвернулся весьма кстати — как удобный инструмент. Один республиканский источник сообщил, что Белый дом размышляет о том, чтобы позволить однопартийцам голосовать “по совести” — иными словами, Конгресс сможет поддержать законопроект, не боясь гнева администрации Трампа.

Но окончательное решение все равно будет за Белым домом, а Трамп до сих пор рассматривал санкции лишь как самую крайнюю меру.

“Несмотря на одобрение 82 сенаторов, законопроект не будет принят без поддержки Палаты представителей, а ее спикер не поставит его на голосование без отмашки президента, — сказала Кори Шаке из Американского института предпринимательства. — И далеко не факт, что президент действительно счел Путина главным препятствием к прекращению огня. Кроме того, ближайшие несколько недель Сенат будет рассматривать проект бюджета”.

Как бы то ни было, по состоянию на вторник руководство было готово действовать.

Флюгером, показывающим новое поветрие переменчивой внешней политики Трампа по Украине, может служить все тот же Грэм — закаленный политический боец, выбиравшийся из самых разных передряг. Неустанной лестью он выстроил с президентом прочные отношения и не раз подстраивался под Трампа там, где необходимо. Но в отношении Украины он проявил такую гибкость, что сломить его попросту невозможно.

“Они играют очень осторожно, не хотят портить отношения с Верховным, — сказал один осведомленный источник о конгрессменах-республиканцев. — В то же время я думаю, что сердце и голова подскажут ему верное решение. Просто надо немного мужества”.

Вмешательства Грэма не прошли незамеченными. Он сыграл важную роль в соглашении по недрам, которое Украина подписала с США, чтобы заручиться поддержкой Трампа. За игрой в гольф он прорекламировал Трампу полезные ископаемые Украины на “триллионы” долларов, а затем показал ему карту (согласно одному из источников, Трамп сразу же затребовал “половину”).

В то же время он во всеуслышание возмущался Владимиром Зеленским после провальной встречи в Белом доме в конце февраля, кончившейся перебранкой с Трампом и Джей Ди Вэнсом. “Не знаю, сможем ли мы когда-либо снова вести дела с Зеленским”, — заявил Грэм, также предположив, что украинский лидер должен уйти в отставку. (Зеленский позже парировал, что готов предложить ему гражданство, если тот захочет обсудить, кому следует возглавить Украину).

Непосредственность Грэма ошеломила его бывших коллег. Один из них, с которым они работали над политикой по Украине, посетовал, что от его заявлений о Зеленском у него “голова пошла кругом”. На вопрос, есть ли у Грэма последовательная стратегия влияния на Трампа, этот человек сказал: “Стратегия Грэма — Грэм превыше всего”.

“Думаю, он понимает суть большой игры, — предположил другой осведомленный источник. — Он хотел бы разумной политики, а это подразумевает санкции против Кремля. Но он дорожит отношениями с президентом, и эти соображения перевешивают. Так что если ему действительно покажется, что президент против, он на это не пойдет”.

Но теперь, когда Трамп смягчился в вопросе санкций, Грэм отправился в Киев на встречу с Зеленским (дружелюбно улыбаясь, как ни в чем не бывало) и в Брюссель, где они с главной ЕС Урсулой фон дер Ляйен обсудили будущие пакеты санкций ЕС и США, чтобы усилить нажим на Москву.

“Одно то, что Сенатор Грэм ратует за жесткое давление на Кремль, весьма похвально, — сказал заместитель директора программы по России консервативного Фонда защиты демократий Джон Харди. — “Пряники” явно не сработали, поэтому пришло время пустить в ход кнут, в том числе взяться за доходы России от нефти. Экономическое давление должно сочетаться с безостановочной военной помощью Украине”.

Харди и другие отметили, что Трамп может усугубить давление на Россию и без сенатского законопроекта.

“Если президент Трамп решит пойти по пути давления, у него уже есть для этого все инструменты, — сказал Харди. — Например, он мог бы принять меры против оставшейся части теневого флота России и других незападных структур, способствующих экспорту российской нефти, или же вместе с партнерами по “Семерке” снизить потолок цен”.

И даже если санкции будут приняты, их применение в итоге также будет зависеть от Трампа.

“Сенат в любом случае готов, — написал Грэм в своей статье на страницах The Wall Street Journal на прошлой неделе. — Я с самого начала согласовываю законопроект о санкциях против России с Белым домом. После него Россия окажется на торговом острове: за покупку у Москвы углеводородов будут налагаться 500-процентные пошлины. Все, кто поддерживают ее варварское вторжение, должны ощутить на себе реальные последствия. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится”.

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* внесен в РФ в список террористов и экстремистов