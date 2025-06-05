Европа столкнулась с тройной угрозой Трампа: Украина, НАТО и торговля (Financial Times, Великобритания)

Президент США Дональд Трамп (второй справа), президент Франции Эммануэль Макрон (слева), премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский беседуют во время посещения похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

FT: Европа столкнулась с тройной угрозой из-за Трампа

Грандиозные планы по созданию “независимой Европы” отложены в долгий ящик: официальные лица отчаянно пытаются сберечь поддержку Трампа, пишет FT. Речь идет о взаимодействии с США по Украине, НАТО и трансатлантической торговле. И европейцы видят проигрыш Трампу по всем трем позициям.

Генри Фой

Европейские правительства готовятся к решающим переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Ставки высоки: на кону стоит оборона, экономика и безопасность континента.

Грандиозные планы по созданию “независимой Европы” отложены в долгий ящик: официальные лица отчаянно пытаются сберечь поддержку Трампа за пять недель сложнейших переговоров по Украине, трансатлантической торговле и военным обязательствам США перед НАТО.

Европейские переговорщики все больше обеспокоены тем, что президент США потребует уступок в одной из областей в обмен на поддержку в другой, заставив ЕС пожертвовать основополагающими ценностями, и пригрозив в противном случае решительным разрывом.

“Все эти кризисы навалились одновременно: это поистине идеальный шторм, — сказал бывший верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, ушедший в отставку в минувшем ноябре. — Он [Трамп] может попытаться загнать нас в угол со всех трех направлений”.

“Он может сказать нам: “Если вы не подпишете выгодную торговую сделку, мы откажется поддерживать Украину”. Или: “Если вы хотите, чтобы я поддержал Украину, мы потребуем, чтобы вы нарастили военные расходы для НАТО””, — рассуждает Боррель.

Высокопоставленные должностные лица ЕС обсудили наихудшие сценарии по всем трем направлениям. Это полная приостановка поддержки США Украины, отказ от обмена разведданными и запрет на европейские поставки оружия, закупленного у США, с одной стороны; полномасштабная торговая война с гибельными последствиями для экономического роста, с другой; и, наконец, стремительный вывод из Европы американских войск и военных средств, с третьей.

“Вместо оптимального сценария мы теперь зализываем раны, — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС. — В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим исходом”.

Трамп впервые встретится с европейскими лидерами на саммите “Семерки” в Канаде через 11 дней, где, как ожидают официальные лица, разъяснит свою поддержку Украины и план санкций против России. Европейские столицы хотят, чтобы Трамп пообещал Киеву неизменную поддержку, но опасаются, что он потребует мирного соглашения, которое оставит Украину и остальную Европу уязвимыми для будущей российской агрессии.

Спустя неделю лидеры НАТО соберутся в Гааге, и европейские столицы надеются своими обещаниями увеличить расходы на оборону убедить Трампа не сворачивать американскую поддержку европейской обороны и предотвратить вывод войск и вооружений США из Старого света.

На следующий день лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе, зная, что у них останется меньше двух недель, чтобы договориться с Трампом о торговом соглашении, чтобы избежать 50-процентных пошлин, которые грозят подорвать экономику континента.

“Мы рассматриваем Украину, европейскую оборону и торговлю по отдельности. Трамп же видит одни и те же лица, которые задают ему каверзные вопросы. Он не будет относиться к ним по-разному и рассматривать в разных контекстах”, — рассуждает один высокопоставленный дипломат ЕС.

“Таким образом мы, по сути, находимся в одном сообщении в соцсетях или в одной реплике на пресс-конференции от настоящей катастрофы по трем жизненно важным для Европы вопросам: обороне, экономике и безопасности, — добавил он. — Именно поэтому все так напряжены”.

Самая насущная проблема Брюсселя — страх, что Трамп сплетет эти вопросы воедино и воспользуется отсутствием успехов в одной области, чтобы покарать блок в другой, признали дипломаты и официальные лица.

Встречи послов 27 государств ЕС за последние недели были отмечены тревогой из-за того, что у блока нет выгодных вариантов, заявили осведомленные должностные лица. Есть риск, что, непреклонно отстаивая свои позиции в одной области, они поплатятся за это в другой, признались они.

“Порой обсуждения откровенно сюрреалистичны, — сказал один чиновник. — Ответ на все наши серьезные проблемы — это Америка. И она же наша якобы ближайшая союзница”.

После переизбрания Трампа в ноябре прошлого года давнее стремление Франции к европейской независимости от Америки собрало под свои знамена новых сторонников.

“Наша следующая великая эпоха, следующий крупный объединяющий проект — это строительство независимой Европы”, — заявила в своей речи на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако в частном порядке дипломаты и должностные лица ЕС глубоко встревожены тем, что уязвимость региона чревата расколом на сторонников так называемой стратегической автономии и поборников трансатлантических отношений, готовых отстаивать их любой ценой.

"Отношения с США имеют основополагающее значение для силы Запада. Наши судьбы тесно переплетены, — заявила на прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони — пожалуй, ближайшая политическая союзница Трампа в Европе".

“Диалог с Вашингтоном надо вести мудро, руководствуясь здравым смыслом, а также с использованием скорее политического, чем бюрократического подхода”, — заявила Мелони.

Президент "Германского фонда Маршалла" Александра де Хооп Схеффер (Alexandra de Hoop Scheffer) заявила, что европейские столицы стали смотреть на трансатлантические отношения “гораздо трезвее”.

Но она добавила: “Каковы наши общие интересы? На самом деле, мы ведь никогда этого не обсуждали... Инициатива должна исходить из Брюсселя, но в этом смысле они до сих пор не готовы”.

Переменчивость Трампа еще сильнее мешает единому ответу 27 стран по всем трем вопросам.

Догадки, что Трамп все больше теряет терпение в отношении Владимира Путина, породили надежды, что он даже поддержит дополнительные санкции против Москвы. Он похвалил партнеров по НАТО за стремление увеличить военные расходы, однако все равно пригрозил выводом войск из Европы. А то, как часто он “переобувается на ходу” в вопросе пошлин, заставило многих задуматься, следует ли вообще воспринимать его угрозы всерьез.

“Мы не можем себе позволить снова поддаться заблуждению, что буря минует — заявила фон дер Ляйен в своей речи на прошлой неделе. — Что снова будет как прежде: как только конфликт закончится, или мы договоримся насчет пошлин, или следующие выборы дадут иной исход. Нет, на это рассчитывать нельзя”.

И если долгосрочный курс на более автономную Европу постепенно привлекает сторонников, то краткосрочный ответ на вопрос, как удержать США в союзниках, пока континент строит альтернативное будущее, вызывает сложности.

“У нас проблемы?” — риторически спросил один высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в обсуждениях. И сам себе ответил: “Да. У нас проблемы”.

Статья написана при участии Джулианы Рикоцци из Рима