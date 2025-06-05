«Решение не принято»: Постпред США при НАТО подтвердил, что Белый дом пока не решил, продолжать военную помощь Украине или нет

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Соединенные Штаты пока не приняли решения о возможном продолжении военной помощи Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Постпред США при НАТО ответил на ряд вопросов журналистов в отношении Украины. По его словам, администрация Трампа не приняла окончательного решения по возможной военной помощи Киеву, так как Вашингтон надеется на переговорный процесс и мирное урегулирование конфликта. А вот в НАТО Украины не будет, США не поддерживают членство Киева в альянсе. Причем США в этом не одни, есть еще ряд стран, выступающих против Украины в НАТО. Однако каких именно стран, Уитакер не сказал.

США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято. (...) Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не подлежит обсуждению. Мы не единственный участник НАТО, который придерживается этого мнения.

- заявил постпред США.

Между тем в Киеве предупреждают, что военная помощь, одобренная еще при Байдене, заканчивается, поставки прекратятся уже этим летом. Если США не возобновят отправку вооружений и боеприпасов, то украинская армия может столкнуться с дефицитом тех же снарядов и всего остального. Европа в этой ситуации не сильно хороший помощник, она больше обещает, чем выполняет. Не зря же Ермак сейчас суетится в Вашингтоне, пытаясь выторговать новую военную помощь. Поехал бы Зеленский, у него лучше получается просить, да после скандала в Белом доме он не вхож в кабинеты высшей власти США.