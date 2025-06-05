Рябков: РФ требует четкой реакции США и Британии по атакам Украины на авиабазы

Замглавы МИД России отметил, что это необходимо, чтобы не допустить дальнейшей эскалации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская сторона требует четкой реакции Вашингтона и Лондона в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в Москве XI международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Вчера вечером и сегодня утром социальные сети были заполнены спекуляциями о том, как невозможно было бы подготовить эту атаку на аэродромы в России без очень тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится этими данными с Киевом. Эти вопросы остаются без ответа", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности. Я надеюсь, что это понятие стратегической стабильности не принадлежит прошлому и мы найдем достаточную долю разума в западных столицах, включая Лондон", - подчеркнул Рябков.