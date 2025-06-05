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Военное обозрение

«Хватит на несколько массированных ударов»: ГУР МО Украины назвало примерное количество имеющихся у России ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на постоянное применение, запаса ракет у России хватит на несколько массированных ударов по Украине. К такому выводу пришла украинская военная разведка.

В ведомстве Буданова* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) подсчитали количество ракет, которое имеется у России, придя к выводу, что Москва может нанести несколько массированных ударов по Украине, и при этом у нее еще и останется. Согласно предоставленной ГУР МО Украины информации в ответ на запрос одного из украинских изданий, на середину мая Россия имела следующее количество ракет:

Баллистических ракет «Искандер-М» – порядка 600 единиц; крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» – около 300 единиц; гиперзвуковых ракет «Кинжал» – свыше 100 единиц; крылатых ракет морского базирования «Калибр» – более 400 единиц; крылатых ракет воздушного базирования X-101 – свыше 300 единиц; крылатых ракет X-22/32 – до 300 единиц; сверхзвуковых крылатых ракет наземного и морского базирования П-800 «Оникс» – 600 единиц; гиперзвуковых ракет наземного и морского базирования «Циркон» – 100 единиц. Кроме того, России с ракетами помогла КНДР, поставив примерно 60 баллистических ракет KN-23.

Также Россия имеет порядка 11 тысяч единиц зенитных управляемых ракет для зенитных систем С-300П/С-400. По «Орешнику» данных нет, хотя он в серии.

Российский военно-промышленный комплекс постоянно восполняет запасы потраченных на удары ракет. Опять же, по данным ГУР МО Украины, в месяц ВС РФ получают от промышленности: 60-70 ракет «Искандер-М» и 20-30 «Искандер-К»; от 10 до 15 ракет «Кинжал», 5 «Цирконов», 25 «Ониксов», 25-30 «Калибров». Х-32 российский ВПК выдает в месяц до 10 штук, тогда как Х-101 – до 70.

Стоит отметить, что это данные от украинской военной разведки, поэтому они могут значительно расходиться с действительностью.

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