В НАТО не увязывают возможность вступления Украины в НАТО с урегулированием кризиса - Рютте

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В НАТО продолжают рассматривать вопрос о вступлении Украины в свои ряды, но в Организации никогда не связывали решение о возможном членстве страны с украинским урегулированием, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Предложение Вашингтона показать украинцам необратимый путь в НАТО всё ещё актуально, здесь никаких изменений. Но Украине никогда не обещали, что потенциальное членство в НАТО будет связано с мирным договором или с прекращением огня", - сказал Рютте.

"Мы выстраиваем мосты", - сказал Рютте, заверяя, что ситуация с изучением темы с вероятным членством Украины продолжает развиваться.