Франция предоставит Украине пакет гарантий на 1,5 млрд. евро для оборонных закупок

ЦАМТО, 4 июня. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 млрд. евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства.

Как передает "РИА Новости", об этом говорится в коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру.

"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 млрд. евро для Украины, цель которого – дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", – сообщил Кабмин по итогам встречи Ф.Байру и премьера Украины Д.Шмыгаля в Париже.

Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.

"Для восстановления на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 млн. евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", – добавили в Кабмине Франции.

Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС.