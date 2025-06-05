Войти
ЦАМТО

Франция предоставит Украине пакет гарантий на 1,5 млрд. евро для оборонных закупок

260
0
0
Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

ЦАМТО, 4 июня. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 млрд. евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства.

Как передает "РИА Новости", об этом говорится в коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру.

"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 млрд. евро для Украины, цель которого – дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", – сообщил Кабмин по итогам встречи Ф.Байру и премьера Украины Д.Шмыгаля в Париже.

Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.

"Для восстановления на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 млн. евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", – добавили в Кабмине Франции.

Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:23
  • 9248
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 10:51
  • 165
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 09:20
  • 2
Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ
  • 05.06 09:13
  • 1
Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы
  • 05.06 09:02
  • 1
Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма
  • 05.06 08:52
  • 1
СВО повысила мировую популярность российского оружия
  • 05.06 06:07
  • 0
Ответ на "Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м"
  • 05.06 04:22
  • 1
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 05.06 02:13
  • 3
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м
  • 05.06 02:12
  • 5
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 04.06 20:20
  • 1
Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»
  • 04.06 17:29
  • 134
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 04.06 11:32
  • 316
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 04.06 09:22
  • 3
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 04.06 06:08
  • 0
О новой ситуации, возникшей после атаки на аэродромы стратегической авиации РФ