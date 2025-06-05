Украинские ВВС предупреждают: их новые F-16 значительно уступают российским истребителям и системам ПВО (Military Watch Magazine, США)

MWM: F-16 Украины значительно уступают российским истребителям и системам ПВО

Все поставленные на Украину F-16 – подержанные ранние модели 1980-х годов, пишет MWM. Даже если предположить закупку новейших F-16, модернизированных до последнего стандарта, они все равно окажутся в сильно невыгодном положении против более совершенной российской боевой авиации.

Украинские ВВС выяснили, что их недавно приобретенные истребители F-16 значительно уступают российским аналогам и системам ПВО, как явствует из заявления пресс-секретаря Юрия Игната от 3 июня. “К сожалению, — констатировал Игнат, — сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже в сравнении с F-16. Они также имеют мощную ПВО, работающую в комплексе с авиацией”, — заявил он.

Не прошло и месяца с тех пор, как ВВС Украины потеряли свой третий F-16 — он был уничтожен 16 мая при столкновении с российскими целями, предположительно беспилотниками или крылатыми ракетами. Предыдущая потеря F-16, объявленная 12 апреля, произошла в глубоком тылу. Аналитики заподозрили, что это результат работы российских наземных систем ПВО с использованием ракет класса “земля – воздух” сверхбольшой дальности 40Н6. Украине было обещано 80 пригодных для полетов F-16 — в том числе 30 из Бельгии, 24 из Нидерландов, 19 из Дании и 12 из Норвегии, а дополнительные непригодные для полетов планеры были обещаны Норвегией и США для разборки на запчасти. Первые F-16 прибыли в страну 1 августа 2024 года.

ВВС Украины уже признавали и подчеркивали ограничения F-16 по сравнению с российским флотом, который не только намного больше, но и намного современнее: истребители Москвы несут радары в несколько раз больше и имеют значительно больший боевой радиус. Пресс-секретарь Юрий Игнат в марте сравнил F-16 с российским истребителем Су-35 поколения “4+” не в пользу первого: "Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать один на один в воздушном бою. Нам нужен комплексный подход, поскольку российский Су-35 — относительно новый самолет... Требуется комплексный подход и наземные системы противовоздушной обороны, средства РЭБ. Соответственно, было бы идеально получить воздушный радар, как нам уже давно обещала одна из стран. Ну и также бортовая РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса “воздух – воздух” должны быть такими, что могут достать российский самолет быстрее и уничтожить его в воздухе, и, соответственно, он не будет залетать на ту территорию, откуда запускает управляемые авиабомбы".

Су-35 широко используется для противодействия украинским ВВС с февраля 2022 года, однако по возможностям его затмевают перехватчик МиГ-31БМ и истребитель пятого поколения Су-57, также участвовавшие в воздушных боях. В настоящее время российская промышленность работает над значительным расширением производства Су-35 и уже добилась этого для истребителей Су-34 и Су-57.

Все поставленные на Украину F-16 представляют собой подержанные ранние модели 1980-х годов, и не только используют устаревшие РЛС с механическим сканированием, но и не оборудованы системой передачи данных Link 16 — в результате чего их возможность сетевой работы в сочетании с другими военными средствами крайне ограниченна. В силу значительной стоимости модернизации F-16 до стандарта F-16V или закупки современных истребителей F-16 Block 70/72 передача более современных вариантов едва ли осуществится в обозримом будущем — особенно с учетом узких мест на производстве, которые тормозят поставки даже платежеспособным клиентам. Современные F-16 обходятся в несколько раз дороже вариантов времен холодной войны: истребители F-16 Block 70, закупленные для ВВС Болгарии в июле 2019 года, стоят в среднем 157,5 миллиона долларов за штуку, включая сопутствующее вооружение, запчасти и инфраструктуру для технического обслуживания.

Даже если предположить закупку новейших F-16, модернизированных до последнего стандарта, они все равно окажутся в сильно невыгодном положении против более совершенной российской боевой авиации, включая все те же МиГ-31БМ и Су-57, и системам ПВО, таких как С-400.

В отличие от F-16, другая высококлассная система воздушной войны в арсенале Украины — ПВО MIM-104 Patriot (“Патриот”) — поставлялась Западом без технических ограничений и имеет возможности, схожие с самыми передовыми системами на службе у членов НАТО. И все же эффективность Patriot подверглась резкой критике, и после целой вереницы потерь от ударов российских баллистических ракет “Искандер-М” украинские ВВС в конце мая вынуждены были признать серьезные бреши в своей в защите.