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Военное обозрение

«Нужны тысячи, а не две сотни»: Кривонос раскритиковал ожидания Киева от возможной поставки немецких ракет Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине зря надеются на немецкие крылатые ракеты Taurus, обещанные Берлином, никакого влияния на ход боевых действий они не окажут. С таким заявлением выступил бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, выступающий в последнее время на украинском телевидении в роли эксперта.

Генерал раскритиковал ожидания от немецких ракет, заявив, что Киев неоднократно уже обжигался с начала российской спецоперации с очередными западными вундерваффе. На сегодняшний день это немецкие ракеты Taurus, но ожидать, что они окажут хоть какое-то влияние на ход конфликта с Россией, не нужно, этого не будет. Если немцы все-таки решатся и передадут Украине ракеты, то это будет от силы штук двести, а нужны тысячи, чтобы нанести ощутимый ущерб России.

Мы уже неоднократно обжигались за последние три с половиной года об эти надежды на вундерваффе. Чтобы ракеты были эффективны, их нужна не одна тысяча. Это оружие, которое требует системного применения. И это достаточно дорогое оружие.

- заявил Кривонос.

По мнению генерала, заявления Мерца про ракеты Taurus и снятие ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по России являются политическим жестом, показывающим, что Германия по-прежнему поддерживает Украину. В военном плане Киеву это не дает ничего, поскольку нужного Украине количества ракет у немцев все равно нет, а редкие удары по российской территории эффекта не имеют.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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