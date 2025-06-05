Страны НАТО планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону

ЦАМТО, 4 июня. Государства-члены НАТО планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

Агентство Рейтер 2 мая сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который призвал союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами США.

"Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП", – цитирует "РИА Новости" сообщение Euractiv.

Издание уточняет, что расходы на военную помощь Украине могут быть учтены в рамках 1,5% от ВВП на дополнительные нужды. Euractiv указывает, что речь идет только о новых вложениях в военную поддержку Киева, при этом гуманитарная помощь и поставка вооружений из существующих запасов не будут учитываться.