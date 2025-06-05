Politico: удары Киева по аэродромам 1 июня не отразятся на преимуществе РФ в СВО

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Попытка киевского режима нанести удары по ряду российских военных аэродромов не приведет к утрате Россией инициативы на поле боя. Такое мнение выразило издание Politico.

Издание обращает внимание, что в России наращивается производство баллистических ракет и ударных беспилотников, в то время как у Украины имеется лишь восемь комплексов противовоздушной обороны Patriot, причем лишь шесть из них могут функционировать одновременно. Также отмечается, что ВСУ приходится тратить по два снаряда на отражение одного российского.

Politico утверждает, что у Украины осталось не более чем 200 снарядов для Patriot. Даже если США решат пополнить киевский арсенал, из порядка 600 снарядов, которые американская оборонная корпорация Lockheed Martin в среднем производит за год, далеко не все отправятся в ВСУ.