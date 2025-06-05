Грушко: учения НАТО на Балтике говорят о подготовке к военному столкновению с РФ

По словам замглавы МИД, такие действия "крайне провокационны"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море являются частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией. Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия. Это достижение превосходства во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе. Конечно, такие учения крайне провокационны", - указал замминистра.

© ТАСС

Военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025 начались 3 июня. Они проводятся в Балтийском море ежегодно с 1972 года.

27 мая пресс-служба Балтийского флота ВМФ России сообщила, что флот приступил к учениям по обороне пунктов базирования с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.