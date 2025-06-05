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Военное обозрение

Во Франции проходят испытания мобильные мини-фабрики по производству FPV-дронов в непосредственной близости от «передовой»

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Источник изображения: topwar.ru

FPV-дрон – это беспилотный летательный аппарат с камерой, где видеопоток идёт через передатчик, установленный непосредственно на дроне на приемник, который установлен в очках, шлеме или мониторе оператора. Это позволяет оператору взглянуть на мир «глазами» дрона, что дает возможность управлять им с высокой точностью.

В связи с такой возможностью в купе с дешевизной и простотой изготовления они приобрели особую популярность в украинском конфликте и широко применяются с 2022 года как для разведки так и для нанесения ударов по технике и живой силе.

Западные непартнёры, наблюдая за событиями на СВО, тоже решили приобщиться к разработкам нового вида вооружения и стали создавать свои стартапы в этой области.

Французская компания Per Se Systems предоставила в опытную эксплуатацию 17-му артиллерийскому дивизиону сухопутных войск Франции (17e RA) и ещё двенадцати неафишируемых подразделениям ВС Франции для проведения полевых испытаний мобильные мини-фабрики, способные производить дроны близ передовой.

Источник изображения: topwar.ru

Цех представляет собой буксируемый крытый прицеп, оборудованный генератором, обеспечивающим до 19 часов непрерывной работы,

3D-принтерами, рабочим местом для конечной сборки устройств, системой кондиционирования и вытяжкой дыма.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Заявлено, что в цеху может производиться до десяти FPV-дронов в час. Такое решение позволяет подразделениям не зависеть от логистики и стабильности поставок БПЛА с узлов снабжения, расположенных в сотнях километров от позиции.

Мини-фабрики FMA-3D (Fabrique Mobile Autonome 3D) производятся французской компанией, созданной в конце 2023 года, которая, очевидно, позаимствовала наработки военных и волонтёров как с российской так и с украинской стороны. Наши военные и инициативные граждане уже ушли далеко в вопросе создания мобильных полевых цехов и лабораторий.

Примечательно то, что именно Франция работает именно над внедрением в военную систему такого производства.

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Страны
Франция
Проекты
БПЛА
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