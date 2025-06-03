Мерц ступил на путь конфронтации с РФ: чем чреват его курс безоглядной поддержки Киева - Мнения ТАСС

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно распрощался с осторожной линией своего предшественника на посту Олафа Шольца по поставкам оружия Украине и, по всей видимости, решил взять на себя лидерство в Европе в деле оказания военной помощи Киеву. Лидер немецких консерваторов начал свое правление с "дипломатического наступления" — он отправился в Париж, Варшаву, Киев, Вильнюс, — так много визитов, по оценке журнала Der Spiegel, еще не совершал сразу после вступления в должность ни один глава правительства ФРГ.

Налицо большая заинтересованность Мерца внешнеполитическими темами, а конфликт на Украине он вообще сделал чуть ли не личным делом. В беседе со мной эксперты и политики называют рискованной выбранную канцлером стратегию и не исключают, что он лишь стремится отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Стратегическая двусмысленность?

На прошлой неделе Мерц по конфликту на Украине наговорил столько, что поставил в неудобное положение даже своего партнера по коалиции — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). 26 мая он сказал, что его страна сняла всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По словам политика, аналогичное решение было принято Великобританией и Францией. Несколькими днями позже, во время визита в Финляндию, канцлер ФРГ утверждал, что решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемых Киеву боевых систем якобы было принято "несколько месяцев назад".

Как отметила газета Süddeutsche Zeitung, такая "стратегическая двусмысленность", возможно, является сознательным выбором Мерца, который стремится оставить Москву в неведении касательно передаваемого Киеву оружия. Ранее правительство ФРГ после трех лет прозрачности приняло решение вновь держать в тайне оказываемую Украине военную помощь. В последнее время, однако, все больше создается впечатление, что Фридрих Мерц просто не осознает, какой эффект его слова как канцлера Германии могут произвести в мире. Что он имел в виду, говоря об отмене лимитов на дальность применения западного оружия, до сих пор непонятно.

Как сообщил мне в беседе один из экспертов по вопросам безопасности, пожелавший сохранить анонимность, не исключено, что Мерц готовит германскую общественность к поставкам Киеву ракет Taurus. Ведь ранее переданное Украине немецкое оружие вообще не имеет такой дальнобойности, относительно которой можно было бы говорить о снятии ограничений на нанесение ударов.

Резкие слова Мерца в адрес России порой звучат необдуманно, и возникает ощущение, что произносятся им только для того, чтобы продемонстрировать решимость канцлера противостоять РФ. И раньше Мерц позволял себе делать такие заявления, за которые ему позже приходилось оправдываться. Молодых людей арабского происхождения он как-то назвал "маленькими пашами", чем вызвал бурю негодования. В 2004 году во время предвыборного мероприятия Мерц призвал переизбрать "красного бургомистра" (социал-демократа) в родном Брилоне, сделав акцент на том, что его дед ранее был главой города. При этом последний числился в резерве SA (штурмовые отряды) СА и был членом НСДАП (боевая организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии). Говоря о возможных поставках дальнобойного оружия Киеву незадолго до вступления в должность, Мерц в эфире германского телевидения заявил, что предполагаемой целью атак мог бы стать Крымский мост. Будущий канцлер, открыто дающий советы, куда ВСУ наносить удары? Такого Олаф Шольц себе точно не позволял.

В дипломатических кругах ФРГ говорят о том, что подобные словесные выпады нового канцлера порой застигают врасплох. Надолго запомнится заявление, которое Мерц сделал в прошлом году, коснувшись темы обязательной военной службы. Он сказал, что-де "мир присутствует на каждом кладбище", чем шокировал общественность.

Партнер по коалиции ошарашен

Слова Мерца об оружии для Киева вызвали непонимание и в рядах его собственной коалиции. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил журналистам, что каких-либо новых договоренностей в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории принято не было. Депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер и вовсе открыто раскритиковал Мерца, отметив, что подобные заявления "не приносят пользы".

Эксперт фракции СДПГ по вопросам обороны Фалько Дросман сообщил газете taz, что социал-демократы после слов Мерца требуют дополнительной информации: "Прежде всего те члены фракции, которые в меньшей степени осведомлены о военной политике, спрашивают: "Эй, что тут Мерц имеет в виду?" Дросман также отметил, что неясно, почему канцлер постоянно говорит о "long-range fire" (дальнее огневое воздействие). Под таковым оружием, по словам парламентария, обычно подразумеваются боевые системы с дальностью полета от 3 тыс. до 5 тыс. км. Даже ракеты Taurus не подпадают под эту категорию. Они имеют дальность полета около 500 км.

Руководитель отдела по исследованию вопросов контроля над вооружениями Института по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете (IFSH) Ульрих Кюн считает, что, с одной стороны, Мерц своими заявлениями хочет направить сигнал Москве о том, что Берлин всерьез и надолго будет поддерживать Киев. С другой, не исключено, что эксперты бундесвера посоветовали ему в случае поставок Украине ракет Taurus обеспечить такой медиальный фон, который бы смягчил последствия их передачи Киеву.

СДПГ в вопросах военной помощи Украине была и остается осторожной, несмотря на давление как в прежней (с "Зелеными" и свободными демократами), так и в нынешней коалиции. В партии по-прежнему большое влияние имеют те члены, кто призывает не забывать о политике разрядки и разоружения в духе Вилли Брандта (канцлер ФРГ от СДПГ в 1969–1974 годах), пусть и с оглядкой на нынешнюю внешнеполитическую ситуацию. Излишнее рвение Мерца в вопросах поставок оружия Киеву, его курс на конфронтацию с Россией вряд ли будут способствовать конструктивной атмосфере в правительстве ФРГ, а в худшем случае могут и развалить коалицию. СДПГ слепо следовать линии Мерца не будет, поскольку партии придется в таком случае поступиться своими основополагающими принципами, что оттолкнет от нее самых верных сторонников. То же самое касается и заявления нового канцлера о поддержке предложения США об увеличении военных расходов стран НАТО до 5% от их ВВП.

Мышление 1980-х

Мерц во внешней политике мыслит категориями христианского демократа Боннской республики 1980-х годов. Для него Москва — это "враг", и только сохранение коллективного Запада и трансатлантического партнерства в его понимании способно остановить эту "угрозу". При этом американцы спустя почти 35 лет после окончания холодной войны постепенно отходят от противопоставления востока и запада Европы и осознают, что мир меняется и происходят геополитические сдвиги. Куда приведет Мерца его консервативное внешнеполитическое мышление в ХХI веке без участия США?

Будучи лидером оппозиции, Мерц постоянно критиковал Шольца за недостаточную, по его мнению, поддержку Киева, прежде всего, в вопросе поставок оружия, за несогласованность действий с союзниками, говорил, что Украина вынуждена воевать "с одной рукой за спиной", призывал поставить дальнобойные ракеты Taurus, выдвигал ультиматумы Москве. Заступив на пост, Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не примет участия в переговорах, но затем отказался от собственных же угроз, поскольку президент США Дональд Трамп хотел продолжить диалог с РФ.

Тема Украины и выстраивания отношений с Россией стала для нового канцлера испытанием на прочность. Такие страны, как Венгрия, ему пока не удалось убедить в необходимости поддержки нового санкционного пакета, в вопросе поставок Киеву Taurus Мерц виляет, как может, а телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным пока, очевидно, не стоит на повестке.

Канцлер пытается добиться трансатлантического единства в противостоянии с Россией и поддержке киевского режима. В ход пошла лихорадочная дипломатия, поездка с Эмманюэлем Макроном, Дональдом Туском и Киром Стармером в Киев, совместные звонки Дональду Трампу. "В ведомстве канцлера едины во мнении, что для того, чтобы запланированные европейские санкции произвели впечатление на Путина, американцы должны быть на их стороне", — отметил осведомленный источник. Однако пока Москве удается снова и снова привлечь американского президента на свою сторону.

"Худшим сценарием для европейцев в ситуации вокруг Украины будет следующий: Трамп прекратит поставки оружия Киеву и отменит санкции против России. Тогда трансатлантическому партнерству, по сути, будет положен конец и европейцы потерпят сокрушительное внешнеполитическое фиаско", — отметил мой собеседник.

А выдержит ли экономика?

Выступая со своим первым правительственным заявлением в Бундестаге в середине мая, Мерц пообещал сделать бундесвер самой мощной конвенциональной армией в Европе. "Этого ждут от нас наши друзья и партнеры, более того, они требуют этого", — утверждал канцлер. С трудом верится, что соседние Польша или Франция, помня об уроках истории, этого ждут.

При этом нигде в Основном законе ФРГ не сказано о том, что Бундесвер должен стать во имя мира самой сильной армией в Европе, или о милитаризации госбюджета, то есть о тратах на военные нужды до 5% от ВВП. Для Германии это означало бы ежегодные расходы на оборону на сумму примерно €215 млрд, что составляет почти половину всего федерального бюджета на 2025 год. В конституции ФРГ говорится лишь, что правительство страны создает "вооруженные силы для обороны" государства. Понятие "оборона" власти ФРГ расширили настолько, что уже и не поймешь, где заканчиваются ее границы. Снятие долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) теперь позволяет значительно нарастить мощности военной промышленности ФРГ, что не может не пугать.

В то время как столп германской экономики — автопром, как и ряд других секторов, бьет тревогу и сообщает о все новых сокращениях, оборонные концерны, такие как Rheinmetall, отчитываются о росте прибыли и вкладывают деньги в новые проекты. Во время визита Владимира Зеленского в Берлин 28 мая Мерц сообщил об одном из них: Германия и Украина договорились о закупках дальнобойных боевых систем украинского производства. То есть фактически ФРГ финансово поддержит украинский оборонпром, причем ограничений по дальности такого оружия не будет. В Москве эти планы рассматривают не иначе как дальнейшее провоцирование войны.

"Мерц стремится показать США, что Германия в состоянии защитить себя и своих союзников и без трансатлантического партнера. Однако новый канцлер выбрал сомнительную стратегию и хочет, по всей видимости, отвлечь население от реальных проблем внутри ФРГ", — заявил мне на условиях анонимности депутат от партии "Альтернатива для Германии". Мой собеседник указал на то, что стране грозит третий год подряд рецессия, что высокие цены на энергоресурсы продолжают подрывать конкурентоспособность германской экономики. Усугубить и без того нерадужную ситуацию могут импортные пошлины Трампа.

Инвестиции в военно-промышленный комплекс, по мнению местных наблюдателей, это не те инвестиции, которые будут способствовать укреплению социального мира в самой Германии, но являются суть "мертвым капиталом". Мерцу придется сделать выбор — либо продолжать безоглядно помогать Киеву и наращивать военный потенциал ФРГ, рискуя в конечном итоге превратить свою страну в сторону конфликта, либо превратить Германию в стабильное с экономической и социальной точек зрения государство.

Немцы не хотят новой холодной войны, они хотят доступной по цене энергии, работающих школ и детских садов и современной инфраструктуры. Опросы общественного мнения это доказывают: в спину блоку ХДС/ХСС буквально дышит АдГ, а Левая партия впервые за последние почти семь лет в рейтинге политических сил обогнала "Зеленых", последовательно выступающих за ужесточение антироссийских санкций и более активные поставки вооружений Киеву.

Филиппов Вячеслав

Руководитель представительства ТАСС в ФРГ