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Интерфакс-АВН

Глава британского Минобороны заявляет о намерении активизировать кибероперации против РФ и Китая

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Кибератака
Кибератака.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Новое киберкомандование Великобритании будет координировать операции в киберпространстве против таких стран, как Россия и Китай, заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили изданию The Times.

"Да, это так. Киберкомандование частично поможет избавиться от ситуаций, когда ведомства, по сути, дублируют функции друг друга, установит новые стандарты и предоставит полномочия для наступательных и оборонительных киберопераций", - заявил он в ответ на вопрос, увеличится ли количество кибератак на Россию и Китай.

The Times поясняет, что такие атаки могут включать в себя взлом компьютерных систем потенциального противника, чтобы лишить его способности "начинать хакерские атаки и распространять пропаганду в сети".

Хили заявил, что в Лондоне наблюдают "усиление интенсивности кибератак со стороны РФ".

Издание отмечает, что это первый раз, когда кто-либо из британских министров открыто заявил о готовности проводить кибератаки против других стран.

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