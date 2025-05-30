СБ Белоруссии: Запад пытается затянуть конфликт на Украине, видя успех ВС РФ

Госсекретарь СБ республики Александр Вольфович отметил, что Запад "трепещет"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Западные страны трепещут, видя успешное движение российской армии на Украине, и пытаются всячески затянуть конфликт. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Сегодня Россия демонстрирует новинки достижений военно-промышленного комплекса не только на Красной площади во время парада, а, действительно, практически показывает достижения военпрома на поле боя, демонстрируя сегодня успех военнослужащих Российской Федерации. Идет уверенное движение вперед. Почему? Потому что Запад сегодня трепещет, предпринимая безуспешные попытки, уверен, затянуть этот конфликт. Надеюсь, что мудрость руководства Российской Федерации и все-таки хоть какие-то благоразумные чувства или мысли руководства Украины позволят достичь компромисса и тех целей, которые взаимовыгоднее всего и будут обеспечивать интерес наших славянских народов - российского и украинского народов", - сказал Вольфович в ходе переговоров на полях XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Цели операции действительно благородные. Запад пытается правдами эти цели отмести, про них не говорить. Я имею в виду те цели, ради которых начинался этот конфликт. И абсолютно правильно говорит президент Российской Федерации [Владимир Путин]: "Давайте посмотрим на первопричины этого конфликта, на что Запад не хочет смотреть", - заключил госсекретарь Совбеза Белоруссии.