128 ядер против санкций: Hygon и Sugon создают суперкомпьютер, который быстрее западных аналогов

Процессор с поддержкой 512 потоков может стать основой для суперкомпьютеров следующего поколения

Китайские компании Hygon и Sugon объявили о слиянии, которое объединит разработку процессоров и производство серверов в рамках единой структуры. Это решение усилит технологический суверенитет Китая и позволит создавать конкурентоспособные суперкомпьютеры, включая системы с рекордными характеристиками.

Hygon, основанная в 2016 году при лицензировании технологий AMD (архитектура x86-64 и дизайн Zen), разработала линейку серверных процессоров Dhyana. Эти чипы получили поддержку в ядре Linux и используются китайскими гигантами, такими как Tencent, в рамках политики импортозамещения. Sugon, производитель серверов и суперкомпьютеров, уже применял процессоры Dhyana в своих системах, включая сборку, занявшую 38-е место в рейтинге Top500.

Ключевым преимуществом объединённой компании станет разработка процессора с 128 ядрами, способного обрабатывать до 512 потоков одновременно. Для сравнения: современные решения Intel и AMD поддерживают два потока на ядро (SMT2), а эксперименты с SMT4 остаются на уровне слухов. Подобная производительность может сделать Hygon/Sugon конкурентом даже для IBM, которая сохраняет вертикальную интеграцию в разработке процессоров и серверов.

Стратегия совмещения аппаратного и программного уже используется гигантами вроде AWS, Google и Huawei. Однако китайская интеграция происходит на фоне санкций США: Hygon и Sugon с 2019 года включены в «Чёрный список» (Entity List) из-за подозрений в связях с военными программами КНР.

Перспективы нового игрока связаны с планами Китая по цифровизации общества, включая внедрение ИИ и big data в гражданские и военные сферы. Слияние позволяет снизить зависимость от иностранных технологий и ускорить создание экосистемы для суперкомпьютеров следующего поколения.