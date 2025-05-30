Роскосмос нацелился на Марс: новый российский космический корабль с ядерным двигателем позволит доставлять на марсианскую орбиту 10 тонн грузов

Ранее Илон Маск подсчитал, что стоимость доставки тонны груза на Марс с использованием нынешних технологий составляет примерно 1 млрд долларов США

В России создают передовую транспортную систему с передовой силовой установкой — ядерной. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Россия в свою очередь ведет работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки, — сообщил он, комментируя сегодняшний неудачный испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship.

Характеристики отечественной транспортной системы не приводятся, вероятно, ее появление — дело не самого близкого будущего.

Ранее Илон Маск подсчитал, что стоимость доставки одной тонны груза на Марс (не на орбиту, а на саму планету) при использовании нынешних технологий составляет примерно 1 миллиард долларов. Цель миссии Starship — снизить стоимость полезной нагрузки до 100 тыс. долларов и даже меньше. Ведь прежде, чем Марс станет самодостаточным (в понимании Маска), туда нужно будет отправить с Земли миллионы тонн различных грузов.