Роскосмос нацелился на Марс: новый российский космический корабль с ядерным двигателем позволит доставлять на марсианскую орбиту 10 тонн грузов

Ранее Илон Маск подсчитал, что стоимость доставки тонны груза на Марс с использованием нынешних технологий составляет примерно 1 млрд долларов США
В России создают передовую транспортную систему с передовой силовой установкой — ядерной. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Характеристики отечественной транспортной системы не приводятся, вероятно, ее появление — дело не самого близкого будущего.
Ранее Илон Маск подсчитал, что стоимость доставки одной тонны груза на Марс (не на орбиту, а на саму планету) при использовании нынешних технологий составляет примерно 1 миллиард долларов. Цель миссии Starship — снизить стоимость полезной нагрузки до 100 тыс. долларов и даже меньше. Ведь прежде, чем Марс станет самодостаточным (в понимании Маска), туда нужно будет отправить с Земли миллионы тонн различных грузов.