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Военное обозрение

Коалиция дронов, к которой может присоединиться Турция, в 2025 году выделит 2,75 млрд евро на поддержку Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Страны-участницы международной коалиции по беспилотникам обязались выделить Украине 2,75 млрд евро в 2025 году. Об этом сообщило министерство обороны Латвии, которая совместно с Великобританией координирует работу альянса.

Сообщается, что на данный момент в общий фонд закупок дронов под уже поступило около 180 млн евро.

В то же время Латвия планирует направить 20 млн евро на приобретение беспилотников в рамках коалиции и дополнительно 10 млн евро – на совместные проекты латвийских и украинских оборонных предприятий.

В свою очередь, министр обороны страны Андрис Спрудс во время саммита коалиции в Риге заявил, что Турция и Бельгия также выразили намерение присоединиться к инициативе.

В настоящее время вышеупомянутый альянс объединяет 18 государств, включая Великобританию, Францию, Германию, Польшу и Украину. Основная цель коалиции – наращивание промышленного производства дронов и создание технологического преимущества для украинской армии.

С момента основания в феврале 2024 года участники уже предоставили Киеву помощь на сумму 1,8 млрд евро.

Между тем в данном случае отдельное внимание обращают на себя слова Спрудса о том, что Анкара выразила намерение присоединиться к альянсу. Ведь Турция позиционирует себя в качестве нейтральной стороны и стремится быть посредником в переговорах касательно урегулирования украинского конфликта.

Именно на её территории сейчас проходят встречи российской и украинской делегаций. Теперь же оказывается, что данная страна стремится помогать вооружать киевских боевиков дронами.

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